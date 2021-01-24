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拜登政府發聲挺台！美國務院促北京停止施壓台灣　將深化與台關係

記者詹雅婷／編譯

中國昨（23）派13架共機闖我西南空域，為今年以來最高單日擾台架次紀錄。美國國務院於美國時間23日敦促北京政府停止對台施壓，且將會深化美台關係。國務院發言人普萊斯（Ned Price）23日透過聲明表示，「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交、經濟壓力，與台灣民選代表進行有意義的對話。」

▲▼ 美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院發聲明力挺台灣。圖為美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

聲明指出，美國現已關切注意到，中國不斷試圖威脅鄰居的行為模式，這也包括台灣在內，「我們將與夥伴、盟友站在一起，促進我們在印太地區的共同繁榮、安全及價值觀—範圍也涵蓋深化我們與民主台灣關係。」

聲明進一步提到，美國將持續支持兩岸問題和平解決，符合台灣人民期許及最大利益，並堅持在三公報、《台灣關係法》及六項保證（Six Assurances）做出長期承諾，並協助台灣維持足夠自衛能力，「我們對台灣的承諾堅如磐石，這對維護台海兩岸及該地區和平穩定有貢獻。」

在普萊斯透過推特分享國務院最新聲明後，台灣外交部稍早也用英文做出回應，誠摯感謝美國務院在北京政府持續脅迫下，堅定支持台灣，並基於共同價值觀與利益，將致力於與美夥伴關係，促進印太地區和平穩定。

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