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無症狀也逃不掉！新冠患者肺部X光「一片白」　醫驚：全是疤痕

記者王佩翊／編譯

美國一名來自南佛羅里達大學健康研究中心的醫師提出警示，即使是無症狀的新冠患者，痊癒後仍可能會留下不可逆的肺部損傷。該名醫師日前接受當地媒體ABC Action News採訪時，拿出了3張分別為一般人、吸菸者以及新冠患者的肺部斷層掃描影像，從3張圖中可以清楚看見新冠患者的肺部有許多疤痕組織，比吸菸者還要嚴重，其中甚至包含無症狀感染者。

根據ABC Action News報導，2020年3月疫情首次在美國爆發，當時南佛羅里達大學健康研究中心肺科醫師米蕭德（Gaetane Michaud）在紐約擔任第一線的醫護人員，同時看過數百張新冠患者肺部X光與斷層掃描影像。她說，正常人的肺部斷層掃描應該要呈現黑色，代表充滿空氣，但是曾經發炎並留下疤痕組織的肺則會是一片白色。而肺不像其他器官一樣能夠再生，因此疤痕恐怕會伴隨病人的一生。

▲▼ 新冠肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國疫情爆發時，米蕭德是第一線的醫護人員。（圖／路透）

米蕭德拿出了3張斷層掃描影像，分別為一般人、吸菸者以及新冠患者的肺部狀態。其中健康的肺是一片乾淨的黑色，但是吸菸者的肺部則有部分白點，然而最嚴重的是新冠患者的斷層掃描，整個肺充滿了白色的疤痕組織。她說，「疤痕組織就像是混凝土，將會阻擋氧氣進入肺泡。」

米蕭德說， 儘管肺炎會康復，但是留下的疤痕組織是不可逆的。除此之外，米蕭德也說，最讓她驚訝的是，很多無症狀感染患者的檢查結果也出現嚴重的肺部損傷，並留下疤痕，「儘管他們幾乎沒有出現任何跟肺部有關的症狀」。

此外，她也提到，如今醫護人員已經對病毒有更深的了解，他們知道能夠降低肺部損傷的治療方法。一開始，醫師們會迅速讓有呼吸困難症狀的病人使用呼吸器，但是後來他們卻發現，呼吸器有可能加重肺部的損傷。米蕭德也提醒，曾經確診新冠肺炎的患者，不管是否曾經出現症狀，請務必諮詢醫師，確定有無必要進行肺部斷層掃描。

►新冠患者肺部X光曝光！布滿「白色蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

►聽Podcast掌握國際局勢

 
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