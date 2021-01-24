亞洲「頭號大毒梟」荷蘭落網！近年遊走台港澳　主宰2兆走私貿易

▲亞洲「頭號大毒梟」謝志樂（Tse Chi Lop）22日在荷蘭被捕。圖為澳洲警方破獲相關走私案件時的照片。（圖／翻攝澳洲聯邦警察）

記者吳美依／綜合外電報導

國際頭號通緝犯、56歲毒梟謝志樂（Tse Chi Lop）22日在荷蘭被捕。他出生於中國，定居加拿大多倫多，近年據傳遊走於台灣、澳門與香港三地；其亞太犯罪集團「公司」（The Company）主導每年市值700億美元（大約新台幣2兆）的毒品走私貿易。

荷蘭警方發言人亞林（Thomas Aling）23日證實，他們根據國際刑警組織（ICPO）情報展開行動，趕往阿姆斯特丹史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol），逮捕正要搭機返回加拿大的謝志樂。他表示，嫌犯出庭後將被引渡至澳洲。

全球20多國執法單位發起「Kungur行動」（Operation Kungur），追捕「公司」高級領袖謝志樂，並以其綽號「三哥」的粵語發音Sam Gor代稱販毒集團。領導行動的澳洲聯邦警方（AFP）認為，國內非法毒品70％都是透過Sam Gor入境。

Tse Chi Lop is suspected by police of running a vast drug cartel in Asia that rakes in up to $17 billion a year, drawing comparisons to El Chapo and Pablo Escobar. But unlike the Latin drug lords, little is known about him https://t.co/jK85ltIRVI pic.twitter.com/R3UbgiJznQ — Reuters (@Reuters) October 14, 2019

《路透社》2019年在一份特別調查報導中形容，謝志樂是「亞洲頭號通緝犯」。根據聯合國估計，他的集團光是販賣冰毒，2018年營收就高達170億美元（大約新台幣4753億元）。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞與太平洋地區代表道格拉斯（Jeremy Douglas）同年也向《路透社》表示，謝志樂可與墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin Guzman）、1970年代哥倫比亞大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）相提並論。

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