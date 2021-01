亞洲「頭號大毒梟」荷蘭落網！近年遊走台港澳　主宰2兆走私貿易

▲亞洲「頭號大毒梟」謝志樂(Tse Chi Lop)22日在荷蘭被捕。圖為澳洲警方破獲相關走私案件時的照片。(圖/翻攝澳洲聯邦警察)

記者吳美依/綜合外電報導

國際頭號通緝犯、56歲毒梟謝志樂(Tse Chi Lop)22日在荷蘭被捕。他出生於中國,定居加拿大多倫多,近年據傳遊走於台灣、澳門與香港三地;其亞太犯罪集團「公司」(The Company)主導每年市值700億美元(大約新台幣2兆)的毒品走私貿易。

荷蘭警方發言人亞林(Thomas Aling)23日證實,他們根據國際刑警組織(ICPO)情報展開行動,趕往阿姆斯特丹史基浦機場(Amsterdam Airport Schiphol),逮捕正要搭機返回加拿大的謝志樂。他表示,嫌犯出庭後將被引渡至澳洲。

全球20多國執法單位發起「Kungur行動」(Operation Kungur),追捕「公司」高級領袖謝志樂,並以其綽號「三哥」的粵語發音Sam Gor代稱販毒集團。領導行動的澳洲聯邦警方(AFP)認為,國內非法毒品70%都是透過Sam Gor入境。

Tse Chi Lop is suspected by police of running a vast drug cartel in Asia that rakes in up to $17 billion a year, drawing comparisons to El Chapo and Pablo Escobar. But unlike the Latin drug lords, little is known about him https://t.co/jK85ltIRVI pic.twitter.com/R3UbgiJznQ