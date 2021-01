德州男揚言暗殺民主黨眾議員：我們會帶槍回來！　檢方5罪名起訴

▲米勒被起訴5項罪名。(圖/翻攝自推特「@davenewworld_2」)

文/中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國司法部揭露,德州男子米勒涉嫌於1月6日硬闖華府國會山莊並在社群媒體上揚言要殺害美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez),本週遭起訴。

路透社報導,美國哥倫比亞特區聯邦地區法院紀錄顯示,檢方於22日請求法官在米勒(Garret Miller)出庭前繼續羈押米勒。檢方於20日依5項刑事罪名起訴米勒,包括做出死亡威脅及非法侵入等。

ARRESTED: Garret A. Miller, 34, from Richardson Texas made death threats in his posts, calling for the murder of a U.S. Capitol Police officer and the assassination of @AOC. https://t.co/56nyb0XZDZ https://t.co/vg0fIAiHjZ pic.twitter.com/ntie4gFvLD