堅信手調「蜂蜜魔藥」能對抗病毒…村莊被擠爆　衛生部長喝完確診

▲斯里蘭卡疫情。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

斯里蘭卡衛生部長萬尼拉奇奇（Pavithra Wanniarachchi）篤信巫術，甚至曾公開宣稱一種蜂蜜的糖漿魔藥可以抵抗新冠病毒，並曾親身試喝。不過，近日檢測結果顯示這款魔藥顯然無用，萬尼拉奇奇本人仍被驗出新冠病毒陽性。

根據法新社報導，萬尼拉奇奇曾經替「巫師」推廣一種自製「魔藥」，聲稱能夠終結新冠肺炎疫情，事後被證實所謂魔藥只不過是和有蜂蜜和肉豆蔻的糖漿。不過，萬尼拉奇奇對魔藥的效力堅信不移，去年11月甚至朝河中倒入魔藥以「淨化河水」。

不過，斯里蘭卡其他醫師均表示，喝糖漿對抗新冠病毒的說法沒有科學依據，對新冠病毒也不會產生任何療效。不過，成千上萬的居民仍然無視限聚令，不斷湧入斯里蘭卡中部村落，只為了求得當地木匠班達拉（Dhammika Bandara）親手調製的糖漿魔藥。

班達拉宣稱，印度教死亡與毀滅女神迦梨（Kali）向他透露這種「靈藥」的配方，這種說法獲得親政府媒體的廣泛報導，甚至被官方傳統醫學部門批准為保健食品。然而，包括衛生部長萬尼拉奇奇在內已有多名政治人物引用糖漿後確診染疫，之後官媒也逐漸淡化班達拉的事蹟。

斯里蘭卡近期新冠病毒確診病例激增，確診人數與死亡人數從去年10月份的3,300多例、13死，猛增至本周的近57,000例、278人死亡。當地官員表示，當局已經在22日批准了阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）研發的疫苗的緊急使用授權。