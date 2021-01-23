憂付不起醫藥費！大馬確診男「菜刀割喉」尋短　曾取27萬要治病

▲馬來西亞一名男子在確診新冠後，疑憂心付不起昂貴的醫藥費，在家中自刎身亡。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名66歲的無業男子劉福勝（譯音），在確診新冠肺炎後，疑難以忍受病痛折磨，又無法負擔高昂的醫療費用，竟於22日晚間在家中尋短，自刎身亡。警方進入命案現場時，倒在血泊中的死者並未遺失錢財和貴重物品，現場也沒有打斗的痕跡，因此警方暫時排除他殺的可能。

綜合當地媒體報導，警方發布聲明指出，死者在1月7日及18日，兩度前往醫院進行新冠檢測都證實染疫，目前正在進行居家隔離。據悉，死者在確診後曾向妻子抱怨，「染病後很難受，不如死了更好」。死者也在22日要求妻子到銀行，取出金額約為4萬令吉（約新台幣27萬元）的積蓄，因此警方懷疑，死者因為擔心治病必須付出龐大的醫療費用，才一時想不開，趁妻子晚間外出時以菜刀割喉，了結性命。

警方進入命案現場時，死者已倒在血泊中，頸部有割痕，身邊還有一把沾染血跡的菜刀。由於死者的錢財和貴重物品均未遺失，現場也沒有打斗的痕跡，因此警方將暫時以「猝死」角度進行調查。由於死者是確診病患，警務人員在現場搜證時，都身著防護衣，以避免被感染。

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