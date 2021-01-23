17歲正妹養蚊子「吸白皙大腿血」點閱破千萬　網暴動：想當蚊子

▲印尼17歲正妹Michelle Serafin養蚊子的影片吸引千萬點閱。（圖／翻攝自instagram／michelleeserafin）



實習記者周依儒／綜合報導

世界上寵物無奇不有，不過居然有人把蚊子當寵物養？印尼雅加達17歲女孩蜜雪兒（Michelle Serafin）日前在TikTok上分享自己「養蚊子」的影片，吸引千萬人點閱。而吸睛的是，蜜雪兒將寵物蚊子放到大腿上讓牠吸自己的血，加上她白皙甜美的外表，讓不少網友暴動大喊「我要當蚊子」！

綜合外媒報導，蜜雪兒表示，自己平常的興趣就是拍拍影片，也經常會在IG或Tiktok上分享自己跳舞的影片、美照，無意間放上自己養蚊子的影片，沒想到居然會造成迴響。影片中可以看到，蜜雪兒把蚊子養在一個透明的小軟木塞玻璃瓶內，餵養的方式是把軟木塞拿開，把瓶口倒過來壓在自己的大腿上讓牠吸血；而蜜雪兒也會讓蚊子在自己房間到處飛，之後再輕輕把牠裝進瓶內。

▲網友暴動喊「想當蚊子」。（圖／翻攝自tiktok／michelleeserafin）



一系列養蚊子的影片上傳至今已經吸引超過1000萬人觀看，評價十分兩極，有網友覺得非常特別，也有網友懷疑真實性，質疑蜜雪兒是否真的把蚊子當寵物養，更表示蚊子非常容易成為病毒傳染源，並不適合當寵物養。

對此，蜜雪兒則表示，她的確是湊巧養了一隻蚊子，因為自己有一天突然被蚊子咬，又剛好用瓶子抓住牠，瞬間覺得如果把蚊子當寵物養又取名的話可能會很有趣，因此把蚊子取名為「莫莉」（Molly）；不過隨著莫莉一天天吸她的血，她也覺得自己和莫莉彷彿流著一樣的血，現在就算把莫莉從瓶子內放出來，牠也不會飛太遠，馬上就飛回來。

不過，蜜雪兒也表示，對於自己的影片有超高的觀看數非常震驚，但又覺得有點可悲，因為她常常上傳影片，但通常不會有這麼多人看，這此爆紅的影片主角竟然是一隻蚊子！報導指出，有不少網友看到影片後跟著一起「養蚊」，蜜雪兒聽聞後也立刻說，千萬不要養可能會傳染登革熱的蚊子。