「全裸人妻」與老公浴缸秀恩愛爆紅！　保守人士怒炸：簡直畜生

▲人妻網紅歐泰碧（Fouz Al-Otaibi）影片尺度引起伊斯蘭衛道人士批評。（圖／翻攝自Instagram／@steel_27）

記者張寧倢／編譯

一名沙烏地阿拉伯人妻網紅歐泰碧（Fouz Al-Otaibi）日前在社群曬出與老公慕沙（Ahmed Moussa）的甜蜜影片，全身赤裸的兩人恩愛共浴，時不時打鬧的模樣看起來夫妻生活相當美好，然而，影片曝光後卻引起伊斯蘭保守人士的憤怒，認為歐泰碧違反禮俗，根本就是「畜生」。

▲歐泰碧常在社群上PO出與老公的甜蜜合照。（圖／翻攝自Instagram／@steel_27）

據英國《每日郵報》報導，歐泰碧為了慶祝自己在Snapchat上獲得公共認證帳號，便PO出與老公慕沙在浴缸中全身光裸、調情打鬧的恩愛影片，過程中慕沙還打開一瓶香檳為她慶祝。另一段穿著情侶裝的影片中，歐泰碧跳到老公身上，並舉著紅酒瓶手舞足蹈，最後還跌躺在地，淘氣模樣讓慕沙臉上的笑容從沒消失過。

▲歐泰碧另一則影片即使有穿衣服仍然飽受批評。（圖／翻攝自Instagram／@steel_27）

然而，這對夫妻的日常影片與照片，卻被保守的阿拉伯社會認為「尺度太大」、「違反善良風俗」而引發爭議。有網友認為，他們為了名譽和金錢寧願作賤自己，還有人說，伊斯蘭的女兒都應該「遮好」（cover）自己，甚至有人開罵，「這些畜生現在住哪裡？如果住在沙烏地阿拉伯，警察為什麼不以散布邪惡與違反社會禮儀為由發出逮捕令？」

報導指出，歐泰碧面對這些批評表現得理直氣壯，也毫無後悔之意，但針對有關飲酒的指控，她則反駁影片中的香檳與紅酒都是「不含酒精」的，並無違反伊斯蘭教義。歐泰碧飽受保守派宗教人士批評後，也隨之在網路上爆紅，一下子就增加了大約50萬名粉絲追蹤。

▲歐泰碧在IG上大方曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／@steel_27）

報導稱，這並不是歐泰碧第一次惹怒伊斯蘭世界，早在2019年她就曾公布自己與慕沙的「婚前契約」，內容不但要求老公聘請清潔工打掃家裡、提供生活費外，還規定他不能有其他妾室，這在「一夫四妻制」的伊斯蘭世界中是相當嚴苛的條件。當時就有網友批評，「這些條件是認真的嗎」、「同意簽約的男人是絕無僅有的笨蛋」、「他可以找到100個更好的女人」。

更多國際新聞

►《辛普森家庭》又現神預言！20年前就100%料到「賀錦麗就職穿搭」

►鄭爽代孕醜聞登外媒！ CNN點破一關鍵：她「技術上」不違法

►嫩妻甜叫老公起床 竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►古印度傳統配方！ 洗後肌膚光滑柔嫩