「防疫神單」下週喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

▲防疫保單下週喊停，達人呼籲買不到別擔心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

就算下週一5點之後，台灣產物保險公司的「超佛心」防疫神單就要停賣，保險達人劉鳳和、業者今（23）日紛紛向《ETtoday新聞雲》表示，市面上還是有其他不錯的防疫保單，例如新光產險、國泰人壽等。

「買不到也不用太恐慌！」劉鳳和建議民眾，可參考新光產險，也是一年投保500元，但就要注意有無但書。

新光產險推出的500元防疫保單全名為「防疫薪資補償保險」，與台灣產物的「法定傳染病防疫費用保險」不同的是，它是「企業型」保單，特色在於彌補員工染病或隔離的損失，罹病員工一天可獲賠2,000元，最高可拿30天；隔離員工則是一天2,000元，最高可拿14天。

自稱在國泰人壽從小姐做到老的胡姓業務員則表示，台灣產物保險公司這張防疫神單「多多少少都會擠壓到其他壽險公司的業務」，但以她個人的業務量來看，國泰人壽這張「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」還是賣得不錯，因為有的客戶著重服務、機能性，希望一有需要，就可以線上投保，或是馬上聯繫專門業務員幫忙請領、協助。

胡姓業務員說明，國泰人壽這張防疫保單，投保的年齡群大至父母，下至小孩，50歲一年約1,000元至2,000元，「若年紀越小的話就越便宜，最少大概一年幾百塊，其實不會比台產難賣，就看客戶的選擇」。

國泰人壽最新統計指出，在109年3月5日特別針對疫情推出「心安逸一年定期住院日額健康保險」後，截至目前，銷量大約9.7萬件。

針對「心安逸一年定期住院日額健康保險」，國泰人壽表示，因疾病或傷害而於醫院接受住院診療者，依實際住院日數乘以住院醫療保險金日額的1到2倍給付「住院日額保險金」，若因疫情入住負壓隔離病房者，再額外以3倍的住院醫療保險金日額為計算基礎，給付「加護病房或燒燙傷病房保險金」。

以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保費930元為例，倘若不幸感染新冠肺炎，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或負壓隔離病房每日額外再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障。

「國泰產險也有推出防疫保單」，國泰人壽進一步表示，這張「新世紀添福2.0」，是當民眾確診法定傳染病時，就可申請一筆「法定傳染病補償保險金」。

以新冠肺炎（COVID-19）為例，因屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5,000元的補償。

其他大型壽險公司也有推出防疫保單，有業者也推薦富邦產險的「疫起守護」，和台產「防疫神單」一樣，無須加購其他健康保險就可單獨購買，也無等待期。

若民眾因法定傳染病收到隔離通知時，定額給付1萬元；如果在隔離期間，經醫師診斷確定罹患「法定傳染病」時，將定額給付法定傳染病關懷保險金1.5萬；因法定傳染病住院診療時，依實際住院日數給付住院日額保險金每日1,500元，專案計畫一年保費1,577元，費率不分年齡性別單一費率，即使0歲新生兒也能享有保障。