　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「防疫神單」下週喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

▲防疫保單下週喊停，達人呼籲買不到別擔心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲防疫保單下週喊停，達人呼籲買不到別擔心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

就算下週一5點之後，台灣產物保險公司的「超佛心」防疫神單就要停賣，保險達人劉鳳和、業者今（23）日紛紛向《ETtoday新聞雲》表示，市面上還是有其他不錯的防疫保單，例如新光產險、國泰人壽等。

「買不到也不用太恐慌！」劉鳳和建議民眾，可參考新光產險，也是一年投保500元，但就要注意有無但書。

新光產險推出的500元防疫保單全名為「防疫薪資補償保險」，與台灣產物的「法定傳染病防疫費用保險」不同的是，它是「企業型」保單，特色在於彌補員工染病或隔離的損失，罹病員工一天可獲賠2,000元，最高可拿30天；隔離員工則是一天2,000元，最高可拿14天。

自稱在國泰人壽從小姐做到老的胡姓業務員則表示，台灣產物保險公司這張防疫神單「多多少少都會擠壓到其他壽險公司的業務」，但以她個人的業務量來看，國泰人壽這張「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」還是賣得不錯，因為有的客戶著重服務、機能性，希望一有需要，就可以線上投保，或是馬上聯繫專門業務員幫忙請領、協助。

胡姓業務員說明，國泰人壽這張防疫保單，投保的年齡群大至父母，下至小孩，50歲一年約1,000元至2,000元，「若年紀越小的話就越便宜，最少大概一年幾百塊，其實不會比台產難賣，就看客戶的選擇」。

國泰人壽最新統計指出，在109年3月5日特別針對疫情推出「心安逸一年定期住院日額健康保險」後，截至目前，銷量大約9.7萬件。

針對「心安逸一年定期住院日額健康保險」，國泰人壽表示，因疾病或傷害而於醫院接受住院診療者，依實際住院日數乘以住院醫療保險金日額的1到2倍給付「住院日額保險金」，若因疫情入住負壓隔離病房者，再額外以3倍的住院醫療保險金日額為計算基礎，給付「加護病房或燒燙傷病房保險金」。

以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保費930元為例，倘若不幸感染新冠肺炎，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或負壓隔離病房每日額外再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障。

「國泰產險也有推出防疫保單」，國泰人壽進一步表示，這張「新世紀添福2.0」，是當民眾確診法定傳染病時，就可申請一筆「法定傳染病補償保險金」。

以新冠肺炎（COVID-19）為例，因屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5,000元的補償。

其他大型壽險公司也有推出防疫保單，有業者也推薦富邦產險的「疫起守護」，和台產「防疫神單」一樣，無須加購其他健康保險就可單獨購買，也無等待期。

若民眾因法定傳染病收到隔離通知時，定額給付1萬元；如果在隔離期間，經醫師診斷確定罹患「法定傳染病」時，將定額給付法定傳染病關懷保險金1.5萬；因法定傳染病住院診療時，依實際住院日數給付住院日額保險金每日1,500元，專案計畫一年保費1,577元，費率不分年齡性別單一費率，即使0歲新生兒也能享有保障。

ET快訊
列指揮中心4罪狀被網罵爆　邱淑媞反擊了：暴民政治
染疫翁2個女兒風險等級曝！陳時中坦言最怕1緊急狀況
直擊桃園仲平黃昏市場現況　列確診足跡急消毒
高雄小吃攤回收剩湯！豬腳放回鍋畫面曝　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「防疫神單」下週喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

預防接觸感染！　壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

「防疫神單」下週喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

預防接觸感染！　壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」

毛毛周記／汪半夜推大腿惹怒媽！　她進房驚見「小兒子發紫」

黑奶狗變身「超水三花」路人狂問品種　網笑：顧到被換還不知道！

學測國寫題目設計新穎！高中師：「新冰箱」可滿可空具思辨意義

台灣「T-NCAP碰撞測試實驗室」開始動工！新車成績最快112年出爐

馬大偉運彩解盤／鵜鶘@灰狼　挺莊買小分

賴廷恩小孩出生、簡偉儒健康著想　亞洲盃改地點仍無參賽意願

生產線出包！阿斯利康「疫苗供應量銳減60%」　不敢保證下季數量

前2年冬天「延長線接電暖器」都沒事！今年跳電2次　網驚：要小心

疫情恐延燒至春節　台中業者改推「防疫伴手禮」搶商機

意外超前部署原因曝！桃園仲平黃昏市場　案882足跡未公布就大消毒

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

保險熱門新聞

保險達人激推「防疫保單」：染疫損失更大　就當花500元點光明燈！

「防疫神單」下週喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

預防接觸感染！　壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」

防疫神單CP值高！連達人都推薦　金管會提醒保戶：避免故意行為

新安東京海上產險升級健康保險　「5大保障」範圍最廣

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

南山人壽17張醫療保單「取消30日等待期」

15家產險申訴率　國泰拿最低

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

黃金單身漢謝安：短訊被分手　

前四海幫堂主陳興餘 　生前代言片曝光

謝金河批數字王國　應重整股數救股價

一張表懂車禍調解官要看的單據

更多熱門

相關新聞

5家壽險業最早發新春滿期金！　保戶最快可在2月4日領到

5家壽險業最早發新春滿期金！　保戶最快可在2月4日領到

「滿期金」是指繳費期滿後，保戶可領取一筆滿期金額；「生存金」則是指在約定好的時間內，被保險人仍生存時，業者將持續給付生存保險金給受益人；連續７天農曆春節假期就要到了，壽險業者紛紛準備提前給付保戶生存金、滿期金，國泰人壽最早發，保戶最快可在2月4領到，過個好年。

新光產險遭爆「關係人交易」穩新紡經營權！　金管會罰450萬

新光產險遭爆「關係人交易」穩新紡經營權！　金管會罰450萬

不菸不酒也可能罹癌！壽險業者建議「一年4萬有找」　及早建構防護網

不菸不酒也可能罹癌！壽險業者建議「一年4萬有找」　及早建構防護網

中壽元月宣告利率異軍突起！　升息美元保單　

中壽元月宣告利率異軍突起！　升息美元保單　

全台偏鄉學童花東佔近兩成！　壽險業者做公益愛心不落人後

全台偏鄉學童花東佔近兩成！　壽險業者做公益愛心不落人後

關鍵字：

新光產險國泰人壽富邦產險

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面