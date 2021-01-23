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特斯拉又爆員工竊密！上班3天「偷上萬份機密資料」　狂辯：不小心

▲特斯拉,Tesla。（圖／視覺中國CFP）

▲特斯拉又爆員工竊密。（圖／視覺中國CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

特斯拉本月6日指控，內部軟體工程師艾力克斯（Alex Khatilov）竊取公司內部機密文件，包括自動化業務等相關資料，並上傳到他的Dropbox。據了解，艾力克斯在去年12月28日才進特斯拉工作，到職3天就開始竊取公司機密。

綜合外媒報導，特斯拉開發了一種名為WARP Drive的後台軟體系統，專門用來操作自動車製造和銷售等一系列業務流程，而此系統涉及公司商業機密，因此特斯拉的50000名員工中僅有約40名有此系統權限。特斯拉指控，艾力克斯在12月28日到職3天後，就透過WARP Drive竊取超過2.6萬份代碼文件，並將之上傳到他的Dropbox帳號。

▲特斯拉,Tesla。（圖／視覺中國CFP）

▲特斯拉指控該員工竊取自動車相關的機密業務。（圖／視覺中國CFP）

報導指出，由於新冠肺炎，特斯拉員工都進行遠端工作，艾力克斯在本月6日又下載了更多文件，當場被其他主管抓包，並透過視訊質問、直接解雇。不過，艾力克斯卻向《紐約郵報》透露，他已經在這個行業超過20年，非常清楚什麼是該碰的、什麼不該碰，他從未嘗試去竊取任何機密文件，Dropbox內的特斯拉文件是他不小心放進去的，而且他並沒有計劃要竊取或將文件交給其他人。

根據美國當地法院調查，調查人員試圖使用電腦進入艾力克斯的電腦時，就發現他曾匆匆的刪除了Dropbox和其他，文件；艾力克斯指出，是特斯拉要求他刪除，他還加碼刪掉了Dropbox。對此，特斯拉方則抱怨，艾力克斯根本是為了要掩蓋自己的行為，才會一直撒謊、裝傻。

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