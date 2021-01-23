佛奇「掰了川普」超解脫！讚拜登：透明公開　批前朝不誠實害死人

▲佛奇為自己能在拜登的手下工作而感到開心。（圖／翻攝自推特／@CNNPolitics）

記者葉睿涵／編譯

隨著拜登的上任，一直因為說實話而被川普「邊緣化」的美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇承認，自己終於能在不擔心後果的情況下，放心談論科學。他也直批前總統川普在過去的一年中，由於缺乏坦誠的態度和隱藏新冠病毒大流行的事實，「很可能」導致會造成生命損失，因為這會耽誤尋求合理科學建議的時機。

據CNN報導，佛奇表示，川普政府在新冠大流行議題上的不誠實作風，「很可能」導致更多美國人喪命。他補充，「尤其是在情況幾乎可以說是危機的情況下,當你開始談論在醫學上和科學上毫無意義的事情時,那顯然不是有益的」。佛奇也指出，他不希望重提川普政府偏離科學的方式，因為他不希望在指出任何人的失敗，而「被人咬一口」。

The lack of candor and facts “likely did” cost lives last year, Dr. Fauci says.



“There’s no secret. We’ve had a lot of divisiveness, we’ve had facts that were very, very clear, that were questioned. People were not trusting what health officials were saying.” pic.twitter.com/naqYQhvgJK — New Day (@NewDay) January 22, 2021

在新冠大流行初期，佛奇受邀加入川普政府的新冠病毒特別工作小組，但由於他與川普在如何應對疫情的問題上有著嚴重的分歧，而且佛奇也不認同川普持續淡化新冠病毒威脅的做法，因此在川普的任期內，佛奇一直都是被邊緣化的。

現為拜登首席醫療顧問的佛奇，在21日的白宮記者會中表示，他在拜登手下做事的感覺，比川普政府時期來得還要好，因為拜登政府處理新冠大流行的方法「完全透明、公開和誠實」。他將這種在拜登手下做事的感覺稱為「解放的感覺」，因為他能夠「基於證據和科學，談論自己所知道的東西，而不用擔心後果」。

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