伊朗po高爾夫球場「無人機空拍照」…威脅暗殺川普！　推特秒下架

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）在推特上公開暗示未來要「暗殺川普」，以報復去年被美軍殺害的將軍蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），並轉貼一張川普站在無人機的陰影下打高爾夫球的照片，還以紅色的波斯文「報仇」為大標題，不過這則貼文隨後遭到推特官方以違反社群守則封禁。

根據《BBC》報導，這張圖片一開是由非官方假帳號@khamenei_site流出，隨後卻被擁有88.6萬關注者「本尊」官方推特帳號（@Khamenei.ir）「分享轉發」，但這則推文很快就被推特官方下架。

▲哈米尼在官方推特上暗示，川普將會「付出應有的代價」。文中「復仇」（انتقام）一字就出現了三次。現已被下架。（圖／翻攝twitter／Khamenei.ir）



哈米尼在推特上表示，殺害蘇萊曼尼的兇手和下令的人都必須「付出代價」，並引述自己去年12月16日的發言，「他們應該要知道，復仇隨時都有可能發生。」圖片則顯示，川普身穿紅衣打最愛的高爾夫球，抬頭卻看見天上無人機飛過，暗指未來川普也將遭受蘇萊曼尼同樣的下場。

▲蘇萊曼尼過世時，伊朗全國哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗蘇萊曼尼將軍曾在2005年被美國認定為「恐怖分子」，在敘利亞內戰中扮演極為重要的角色，並在2020年1月3日在巴格達遭無人機襲擊身亡，伊朗舉國哀悼並宣誓要嚴懲美國兇手。

這次也並非推特第一次刪哈米尼的貼文。就在今年1月初，哈米尼發推文指稱，「英美研發的新冠疫苗不可靠。」同樣也遭到推特官方火速下架推文。

更多【美國新總統上任】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

►古印度傳統配方！ 洗後肌膚光滑柔嫩