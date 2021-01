「惡魔母親」開槍爆頭5子…再燒屋自盡！　遺書痛訴：沒人能幫我

▲麥爾斯生前患有抑鬱症,在得不到丈夫的支持下,開槍殺死5名孩子。(示意圖/CFP)

實習記者湯子暘/編譯

「錢總是來來去去,一旦我走了,再沒有別的人能取代我。我曾經哭著請求幫助,卻沒人幫我。我的心理健康曾渴求照顧,現在我不在乎了。」年僅25歲的媽媽麥爾斯(Oreanna Myers)留下給丈夫絕望遺書後,槍殺家中5名不到10歲的兒子、縱火將房子燒成廢墟,最後在屋外舉槍自盡。

《紐約郵報》報導,麥爾斯長期患有抑鬱症,生前一周曾與丈夫布萊恩(Brian)大吵一架,抱怨他因為工作長達2個星期不回家。於是在2020年12月8日那天,槍殺家中3名親兒子、2名繼子,最小的甚至只有1歲大,且每一槍都打在頭上。警方表示,犯案武器是非自動的槍枝,每開一次槍都需要重新裝填子彈,可見麥爾斯的堅決。



根據目擊者描述,麥爾斯在公車站接回兩個放學的孩子,當時臉上驚悚地掛了一條「紅線」,被兩個孩子問起時,也只回答是在「抽血」。一個小時後,消防局接獲通報趕到麥爾斯家,發現房子已被火海吞沒,麥爾斯則頭部中彈倒在屋外。

▲麥爾斯的家已被徹底燒成廢墟。(圖/翻攝自Facebook/Greenbrier County Sheriff`s Department)



麥爾斯在犯案前曾傳給丈夫一通簡訊,似乎是作為最後通牒,「你不必再去在乎我的行為,我除了屍體以外別無回報。你在乎錢,更勝於我沮喪的表現,卻沒人在乎我為什麼這麼做。」

她在最後留下一封遺書懺悔,「我很抱歉,布萊恩。我對你、或這個家庭不夠堅強,為我惡魔般的罪行感到抱歉,我不夠強大來對抗這些魔鬼。斷裂、爆炸、沮喪、沮喪、麻木、心碎。我很遺憾讓你失望,讓我們的孩子們失望。我很抱歉我不夠堅強。」

麥爾斯在遺書中也提到,「心理健康是嚴重的問題。我希望有一天,能夠有人幫助像我這樣的人。心理健康不是一個可以隨意看待的玩笑。當有人乞求、哭泣、懇求幫助時,請幫助他們。你就可能救下一條或更多條生命。謝謝你。」

