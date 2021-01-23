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「惡魔母親」開槍爆頭5子…再燒屋自盡！　遺書痛訴：沒人能幫我

▲▼媽媽,母親,小孩。（圖／CFP）

▲麥爾斯生前患有抑鬱症，在得不到丈夫的支持下，開槍殺死5名孩子。（示意圖／CFP）

實習記者湯子暘／編譯

「錢總是來來去去，一旦我走了，再沒有別的人能取代我。我曾經哭著請求幫助，卻沒人幫我。我的心理健康曾渴求照顧，現在我不在乎了。」年僅25歲的媽媽麥爾斯（Oreanna Myers）留下給丈夫絕望遺書後，槍殺家中5名不到10歲的兒子、縱火將房子燒成廢墟，最後在屋外舉槍自盡。

《紐約郵報》報導，麥爾斯長期患有抑鬱症，生前一周曾與丈夫布萊恩（Brian）大吵一架，抱怨他因為工作長達2個星期不回家。於是在2020年12月8日那天，槍殺家中3名親兒子、2名繼子，最小的甚至只有1歲大，且每一槍都打在頭上。警方表示，犯案武器是非自動的槍枝，每開一次槍都需要重新裝填子彈，可見麥爾斯的堅決。

根據目擊者描述，麥爾斯在公車站接回兩個放學的孩子，當時臉上驚悚地掛了一條「紅線」，被兩個孩子問起時，也只回答是在「抽血」。一個小時後，消防局接獲通報趕到麥爾斯家，發現房子已被火海吞沒，麥爾斯則頭部中彈倒在屋外。

▲▼於西維吉尼亞州格林布里爾發聲的慘劇現場。事發屋子已被徹底燒成廢墟。（圖／翻攝自Facebook／Greenbrier County Sheriff`s Department）

▲麥爾斯的家已被徹底燒成廢墟。（圖／翻攝自Facebook／Greenbrier County Sheriff`s Department）

麥爾斯在犯案前曾傳給丈夫一通簡訊，似乎是作為最後通牒，「你不必再去在乎我的行為，我除了屍體以外別無回報。你在乎錢，更勝於我沮喪的表現，卻沒人在乎我為什麼這麼做。」

她在最後留下一封遺書懺悔，「我很抱歉，布萊恩。我對你、或這個家庭不夠堅強，為我惡魔般的罪行感到抱歉，我不夠強大來對抗這些魔鬼。斷裂、爆炸、沮喪、沮喪、麻木、心碎。我很遺憾讓你失望，讓我們的孩子們失望。我很抱歉我不夠堅強。」

麥爾斯在遺書中也提到，「心理健康是嚴重的問題。我希望有一天，能夠有人幫助像我這樣的人。心理健康不是一個可以隨意看待的玩笑。當有人乞求、哭泣、懇求幫助時，請幫助他們。你就可能救下一條或更多條生命。謝謝你。」

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