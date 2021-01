比爾蓋茲自曝「已接種新冠疫苗」　推特發文：現在感覺棒極了！

▲比爾蓋茲在推特發文表示,自己已接種第一劑新冠疫苗。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

微軟創辦人、億萬富翁慈善家比爾蓋茲(Bill Gates)22日在推特上宣布,他在本週接種了第一劑的新冠疫苗,並表示自己現在感覺「棒極了」。這位慈善家在新冠大流行初期,就一直全力支持疫苗的研究至今,還曾捐助4億美元(約新台幣111億元),好讓疫苗可以快速面世。

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd