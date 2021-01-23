拜登就職總統！美韓國安顧問「首度通話」談了40分...盼鞏固同盟

▲徐薰與蘇利文23日展開長達40分的通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登正式就職後，南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）於今（23）日上午首度與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）展開長達40分鐘的通話，除了恭賀對方就任，雙方在對話中重申美韓同盟的重要性，承諾將致力於達成韓半島（朝鮮半島）無核化。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台發言人康珉碩（강민석）透過新聞稿表示，雙方於23日上午9時30分（南韓時間）展開40多分鐘的通話，徐薰祝賀蘇麗文上任，重申穩固韓美同盟關係，強調韓美同盟為雙方外交國安政策上的重要骨幹。

徐薰表示，「身為朝著同一個目標持續前進的同盟，雙方在維護韓半島與區域和平、新冠防疫、經濟恢復、氣候變遷等全球議題上取得重要共識，承諾將儘快展開積極合作。」

蘇利文則對此表示，「美韓同盟是維護印太地區和平與繁榮的核心軸，而南韓也是與美國共同守護民主主義、法治主義等共同價值的友邦，美國未來將與南韓針對多項議題展開緊密聯繫與合作。」

雙方就韓半島情勢交換意見，同時承諾將致力於加強雙方之間的溝通，以求達成韓半島無核化與維護和平。另外，雙方一致認為應儘早安排兩國元首展開溝通，並且在包括NSC等各級會議與部門上隨時達成緊密溝通。

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