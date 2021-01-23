現場恐無觀眾！日本鐵了心要辦奧運　提3方案「控制入場人數」

▲日本奧運倒數131天，但疫情的升溫卻讓人不禁好奇，奧運是否仍能順利進行。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

多名日本政府相關人士22日透露，政府目前正考慮，以「無觀眾」、「無人數上限」、「減少50%的觀眾人數」這3個控制奧運觀眾人數的方案，舉辦東京奧運會和殘奧會，力求在確保運動員和奧運相關人士安全的前提下，避免奧運被取消或再次延期，以減輕對菅義偉政府的負面影響。日本政府正積極與國際奧委會（IOC）、奧組委和東京都政府密切溝通，以定下最終方案。

綜合共同社和日本TBS NEWS報導，許多官員認為，日本的疫情在夏天前難以平息，因此若要以不設上限的形式舉辦奧運，是十分困難的。另外，共同社也指出，如果要採取「無觀眾」的方案，那本屆奧運預計將失去900億日元（約新台幣242億元）的門票收入，而且目前也有不少觀眾已經購票，因此政府也在考慮，接待國內觀眾的可能性，但前提是，他們必須事先接種疫苗。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）日前在接受共同社的採訪時，並未否認奧運可能以「無觀眾」或「限制觀眾人數」的方式進行，不過他指出，他們會將所有人的安全放在首位。在22日舉行的東京奧運會的會議上，世衛組織（WHO）也表態，WHO不會干涉或調解奧運是否舉辦的決定，不過，在政府制定政策和做出決定前，WHO願意為其提供諮詢與建議。

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