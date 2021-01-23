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拜登一上任！推特迅速關注「約翰傳奇辣模妻」　本尊許願成功驚呆

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登20日宣誓就職美國總統。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日正式就職，同時拜登也立即接手美國總統官方推特帳號「POTUS」（President of the United States），馬上就關注了13個帳號，包括美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及其餘9位高階官員，剩餘一位則是曾被上任總統川普封殺的美國歌手約翰傳奇的辣模妻子泰根（Chrissy Teigen）。

前總統川普在任內經常使用推特來公告訊息，內容包括發布重要國家消息、總統決策或發牢騷等，而次數更是頻繁到被外界稱為「推特治國」，不過他總是先用自己的私人帳號「realDonaldTrump」發布，再用官方推特「POTUS」轉發自己的帳號貼文，且也會直接封鎖在留言處批評他的人。

▲拜登推特。（圖／翻攝自推特）

▲Chrissy Teigend看到拜登追蹤她後超驚訝。（圖／翻攝自推特）

拜登20日上任後，就立刻重整帳號，將所有追蹤者及川普已封鎖的帳號重新刪除、解除；至於單獨追蹤泰根，白宮數據總監弗萊賀提（Rob Flaherty）則表示，由於泰根很早以前就在推特上告訴拜登自己被川普封鎖，因此希望拜登可以關注她，而總統剛好也完成她的心願。

▲美國總統官方推特。（圖／翻攝自推特）

▲美國總統官方推特。（圖／翻攝自推特）

新的總統官方推特帳號「POTUS」目前已經累積590萬追蹤人數，而拜登的私人帳號「JoeBiden」也已停止發文，僅轉推「POTUS」的貼文；至於川普任內的「POTUS」現已經轉至另一個帳號「POTUS45」，裡面保存了川普任內的所有發文、轉推，不過當時被川普封殺的帳號還是看不到這個帳號所發布的內容。

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關鍵字：

拜登川普推特約翰傳奇Chrissy Teigen

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