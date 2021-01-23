美「超級百萬」頭獎累計271億！專家曝中獎撇步：高5倍

▲美國「超級百萬」頭獎已累計271億新台幣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

每個人都想透過「中樂透」來一夜致富！而美國「超級百萬（Mega Millions）」累計至今，超過數月未有人中獎，目前頭獎金額已高達9.7億美金（約新台幣271億）。對此，哈佛大學統計學系教授馬克．格里克曼（Mark Glickman）表示，增加中獎的機會是「一次購買5張不同號碼的彩券」。

綜合外媒報導，許多民眾認為買彩票的策略是「每星期用幸運數字（例：自己的生日）或相同數字來購買彩券」，但事實並非如此。格里克曼表示，若一直購買相同組號碼或頻繁購買彩券，並不會增加中獎的機會，因為所有的彩票都是獨立的。

格里克曼提到，增加中獎的機率是「一次購買多張不同號碼的彩券」。以超級百萬和「強力球（Powerball）」為例，一次購買5張不同號碼的彩券，可以讓中獎機率增加5倍，但中獎的機率還是極低，可能被雷打到的機率還要更大一些。

對此，喬治亞理工學院數學系李夫頓（Lew Lefton）教授表示，「花錢在大量的彩票上，並不是每一筆都是值得的。」建議玩彩票的人不要期望中獎，就像其他賭博一樣，要在能負擔的情況下再下注。

另外有金融專家提醒，美國國稅局（IRS）會扣留24%的最低稅款，中獎者必須支付因州而異的稅。因此專家建議，中獎者一次領取獎金，並將獎金用在長期投資上。