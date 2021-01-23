YouTuber玩槍「狂轟鋼板」讓子彈飛　流彈嵌進額頭！瞬間爆血滿臉

▲美國一名22歲YouTuber時常從事槍枝射擊等危險活動，日前意外被流彈射傷，滿臉爆血。（圖／翻攝自Instagram／@whistlindiesel）

記者張寧倢／編譯

美國22歲男子戴維勒（Cody Detwiler）以「WhistlinDiesel」為名經營YouTube帳號，時常上傳關於賽車、槍枝等危險性高的相關活動影片。日前，戴維勒在Instagram上分享自己在實彈試射時，意外遭流彈射傷前額，讓他當場爆血送醫，還附上一張滿臉血淋淋的受傷照片，令人看了怵目驚心。

●以下畫面涉及血腥暴力，觀看前請仔細斟酌

▲戴維勒試射槍枝射擊時受傷，前額爆血緊急送醫。（圖／翻攝自Instagram／@whistlindiesel）

根據《太陽報》報導，22歲YouTuber戴維勒熱愛賽車與槍枝射擊等危險運動，以「WhistlinDiesel」為名不定期在網路社群上分享這類活動的影片，吸引175萬名用戶訂閱他的YouTube頻道，另外在Instagram上也有94.6萬名粉絲。

▲▼戴維勒經常上傳賽車與槍枝的相關影片。（圖／翻攝自YouTube／@WhistlinDiesel）

報導指出，戴維勒無預警po出一張血流滿面的驚悚自拍照與彈殼，自爆日前在實彈試射時，以槍枝對著地上的鋼板狂轟了好幾發50口徑的子彈，想測試能否成功穿過鋼板，一顆顆的流彈往四處彈開，其中一枚子彈剛好反射回來擊中了他的前額。

▲戴維勒額頭被擊中當時甚至一度失去意識。（圖／翻攝自Instagram／@whistlindiesel）

戴維勒表示，當下感受到有金屬物嵌入他的額頭，噴出來的血還流進眼睛裡，接著他就暈了過去，被送往醫院做電腦斷層掃描（CT），所幸檢查結果發現頭骨沒有受損，「我也不知道我是怎麼活下來的，我愛你們，謝謝大家。」最後他還表示，試射距離有1.2公尺遠，仍然有2片鋼板成功被子彈穿透。

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