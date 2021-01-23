養2年月噴15k「別看天竺鼠便宜就買！」　飼主苦勸：不要跟風

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》。（圖／翻攝自推特／PUI PUI モルカー【公式】）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣爆紅，可愛又療癒的天竺鼠融化不少人的心，也預計引發一波飼養潮。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，提到天竺鼠車車拍得很好也的確很可愛，「但真的不要一股腦就跟風去養！」很擔心過一陣子會出現棄養潮，不禁分享心情「真的不要因為有趣就跟風養天竺鼠。」

這位網友文中表示，他知道最近天竺鼠車車真的很紅，動畫拍得很好，整體效果也很可愛，「但真的不要一股腦就跟風去養，因為天竺鼠本身就是群居動物。」原PO透露，天竺鼠不像貓，可以單獨在家很自在，如果不一次養個2隻，天竺鼠多半會有憂鬱傾向，「我真的很擔心過一陣子，會出現棄養潮之類的。好好尊重一下生命，考慮清楚再把牠們帶回家！」

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▲原PO希望大家不要跟風養天竺鼠。（示意圖／CFP）

看到貼文後，就有人也嘆氣，「綠鬣蜥之亂即將重演」、「天竺鼠體味很重，需要的空間也不小，真的不要衝動飼養，如果做了功課有決心要養，也可以到愛兔協會認養，他們個性很樂天呆萌，很療癒的」、「推，不過這種放生應該也活不久」、「真實的老鼠是很可怕的。尤其是主人沒時間顧整潔的」、「天竺鼠如果不會養很容易死亡的。」

不少養過的過來人則是現身說法，「天竺鼠超會生，拜託不要！而且超級膽小比兔子還膽小，受驚嚇很容易要看醫生」、「拜託不要養，尤其倉鼠跟天竺鼠都分不清楚的，屎尿多，看醫生也要特別找非犬貓，又容易嚇到」、「拜託不要以為養天竺鼠很便宜就養，我家那隻牙齒有問題，一個月固定花費一萬五，每個月都要花一次，已持續兩年。」

事實上，本站22日就曾報導《《天竺鼠車車》爆紅引發飼養潮 歐洲1國早立法「禁止只養1隻」》，最近有許多網友在臉書社團、粉絲專業分享飼養天竺鼠的訊息，例如天竺鼠是高度社會化的動物，容易感到孤獨且會憂鬱致死，歐洲國家瑞士甚至為此制定動物保護法，禁止人民單獨飼養一隻天竺鼠，違反者視為「虐待」將處以罰鍰。

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