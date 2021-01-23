南韓確定出席G7高峰會！收到英相強森邀請函...感嘆防疫一級棒

▲南韓受邀參與今年G7+3峰會，圖為2019年G7會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年度的七大工業國集團高峰會（G7）由英國輪值主席國，首相強森（Boris Johnson）預計6月中旬在康瓦爾郡舉辦，並邀請各成員國領袖前往現場出席，同時還向南韓、印度、澳洲寄發邀請函。南韓外交部對此表示，隨著總統文在寅獲邀出席，將著手進行相關準備工作。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部昨（22）日表示，此次南韓獲邀出席今年G7峰會，將與各成員國討論保健醫療、氣候變遷、民主主義等三大議題，由外交部、企劃財政廳、科學技術情報通信部、產業通商資源部、保健福祉部、環境部、疾病管理廳等優先構成跨部門應對小組，並由國內峰會「雪巴人」嚮導之稱的崔京林（최경림）主持會議。

會議上提到，南韓在防疫與經濟上取得平衡，且政府積極履行韓國版綠能新政、2050碳排放減量宣言，且在防疫上兼顧資訊公開透明等民主價值，有效對抗新冠肺炎疫情，追求更具包容性的穩定成長，這些經驗將成為南韓可與峰會上其他成員國共享的資訊。

據悉，今年G7峰會將在6月11至13日召開，會議第一天將討論國際金融、各國政務，第二天才會邀請今年受邀的3國元首領袖參與擴大會議，討論指定的議題。英國在信函內表示今年邀請南韓出席的理由，「韓國社會更民主且開放，在如此共同價值之下，期盼在重建工作、預防傳染病流行、氣候變遷等人類被迫必須面對的課題上，韓國能盡一番心力。」

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