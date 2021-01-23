拜登砲轟川普政策！坦承北韓核武是「嚴重威脅」　他遭列制裁對象

▲美國白宮新任新聞秘書莎琪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登20日正式就職後，宣佈推翻許多前朝的政策，其中之一便是川普對北韓（朝鮮）所採取的「由上而下」外交方略，他認為儘管川普任內會晤金正恩達3次，北韓卻反而繼續擴張核武等戰略武器，等於變相為北韓爭取擴張武力的時間。

對此，白宮新任新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，美國當局依然將北韓核武視為一項巨大威脅，將與同盟國持續商議，重新檢討美國對北韓外交政策與新戰略。

根據《韓聯社》、《路透社》報導，莎琪於當地時間22日召開新聞記者會時表示，「總統拜登認為，北韓的核彈道飛彈、相關軍武擴張活動對世界和平與安全構成嚴重的威脅，嚴重破壞全球（核武）禁止擴散體制，在這點上毫無疑問。我們依然將焦點擺在如何抑止北韓擴張武力，為了守護美國人與同盟的安全，將採取新的戰略。」

▲拜登先前曾表示，川普會晤金正恩，此舉反而為北韓爭取研發核武的時間。（圖／路透社）

莎琪補充道，「如何抑制北韓擴張武力威脅，依然符合美國現下關注的核心國家利益，將搭配現有壓制北韓的手段，與南韓、日本等同盟國家進行緊密聯繫，針對現在北韓情勢來構思出相關外交政策與戰略方針。」

另外，拜登正式就職後，北韓官員首先被列制裁對象！美國國務院透過《聯邦公告》表示，已依據「伊朗、北韓、敘利亞禁止核武擴散法案」（INKSNA），將北韓軍需工業部官僚林龍男（림룡남，音譯）列入制裁對象名單，不過該項措施其實早在川普卸任前的13日就已實施，效期達2年。據悉，該單位隸屬於朝鮮勞動黨，主掌包括核武研發的所有軍需領域事務。

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