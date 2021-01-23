參院延至2月初審理彈劾！　川普恐被「褫奪公權」未來無法從政

▲美國前總統川普。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）宣布，川普彈劾案的審訊將推遲兩周，延至2月8日開始，給起訴的眾議員與川普團隊更多時間準備，「參議院在此期間將繼續為美國人做其他事，例如內閣提名與新冠救濟法案，為在大流行受苦的數百萬美國人提供救濟。」

提出彈劾案的眾議院指責，川普需要為國會動亂事件負責，以激烈的演說煽動暴力，試圖延遲國會認證拜登當選的事實，並導致警察在內5人不幸喪生。

根據《路透社》報導，若按照提交的時間表，眾議院的彈劾代表需要先提交「審前摘要」，而川普的辯護團隊則要在2月2日前做出答覆，雙方最後在2月8日審判這天集中答辯。

▲川普彈劾案一旦通過，未來從政之路可能就此斷送。（圖／路透）



川普成為美國史上頭一回遭到彈劾兩次的總統。在2019年底的彈劾案中，審判將重點放在「通烏門事件」，指控川普施壓烏克蘭政府調查拜登父子，而川普最後在彈劾案中獲判無罪。

這回參議院若要定罪川普，得要至少三分之二的投下同意票，算上參院全部民主黨議員，仍需要17名共和黨議員「倒戈」投票才能通過，但倘若第一次投票順利通過，第二次投票只需要多數決即能完成。

川普曾公開表示，會在2024年再次競選總統大位。然而一旦彈劾案被確定，川普將有可能被褫奪公權。川普未來的政治路岌岌可危，將取決於共和黨在眾議院的共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的態度。

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