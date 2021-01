川普最愛「神秘紅色按鈕」被拜登丟了！　辦公室不能再叫可樂外送

▲川普辦公桌上的「可樂按鈕」(右下)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者湯子暘/綜合報導

拜登入主白宮後,迅速地對橢圓辦公室進行了一番改造,除了替換牆上的肖像畫,前任總統川普愛用的「神秘紅色按鈕」也被移除。據《時代雜誌》報導,這個紅色按鈕之前被放在川普觸手可及的地方,只要按下按鈕,白宮管家便會立刻將「健怡可樂」(Diet Coke)送到川普手上。

英國記者鄧恩(Tom Newton Dunn)21日在推特上表示有重大發現,自己在2019年採訪川普時,曾對桌上的紅色可樂按鈕「深深著迷」,但現在拜登已經撤掉了這個按鈕。

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk