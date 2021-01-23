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美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

▲▼美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Department of Defense (DoD)）

▲美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Department of Defense (DoD)）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國防部長奧斯汀提名案今天獲參議院通過，成為美國首位非裔國防部長。奧斯汀在提名聽證會上表示，美國對台支持堅若磐石，會確保美方恪守承諾，支持台灣得以自我防衛。

美國聯邦參眾兩院昨天分別投票通過新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的豁免案，讓他得以豁免要求退役軍官接掌國防部需退役滿7年的規定。

參議院隨即在今天上午的院會針對奧斯汀的提名案進行表決，提名案最後以93票贊成、4票反對通過，奧斯汀確定執掌五角大廈。

現年67歲、2016年以四星上將退役的奧斯汀，也成為美國首位非裔國防部長。

奧斯汀19日在參議院軍事委員會的提名聽證會上被問及台灣議題時曾表示，美方會竭盡所能，確保中國不會做出入侵台灣的決定。

他並指出，多年來美國對台灣的支持堅若磐石，也獲得跨黨派支持，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣自我防衛能力。

至於美國是否應當維持足以阻止中國對台灣入侵造成既成事實的能力，奧斯汀雖然不願就假設性問題回答，但表示作為國防部長，職責是向總統提出可靠選項，以確保能保護自身利益並自我捍衛，而美國的利益之一是確保台灣。他表示，確保台灣擁有自我防衛能力是美國的承諾，他會致力履行這項承諾。

對於將如何協助台灣維持自我防衛能力，奧斯汀在答覆質詢的書面說明中指出，美國總統拜登（Joe Biden）曾多次表示，本著美中三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持。

他表示，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民期望與最大利益，且確保美國履行承諾，協助台灣維持足夠的自我防衛能力，如此將能增強台海兩岸與區域穩定。與此同時，奧斯汀指出，將透過發展新概念與能力強化和平與穩定，以加強美國在區域的威嚇力。

面對中國，奧斯汀則表示，戰略上他會將重點擺在亞洲，特別是中國。他指出，中國是美國未來最重大挑戰，因為俄羅斯的威脅有所下降，但中國正在上升。對於中國正全力建造強大軍事力量以超越美國，他直言「絕不容許發生」。

 
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