慧眼看天下／拜登掀能源大戰 美中電動車角力開始？



新聞節目中心／綜合報導

在一片環保聲浪中，燃油車走入末期的態勢越來越明確，隨著各國定出的禁售燃油車時間表，以及各大車廠紛紛投入電動車領域、甚至給出停產純燃油車型的時程表後，一場電動車大戰正式在去年底躍升全球投資人最吸睛的項目，有分析師預言，電動車將要夯十年，身在台灣的投資人是否已經做好準備？《慧眼看天下》第132集，就邀請到野村投信投資策略部張繼文副總經理，與主持人黃寶慧一起分析，面對熱鬧滾滾的電動車市，投資人到底該從哪裡切入，才能在金牛年賺到好采頭？

電動車預計夯十年 投資人做好準備了嗎?

台灣因為電動車的使用率不普及，加上配套措施不明確，使得禁售燃油車的時間一再延後，但是看看世界各國的禁售燃油車時程表，台灣其實沒有太多時間拒絕跟上這股浪潮，因為禁售、停售燃油車都是全球趨勢，身為地球公民實在很難不跟上改變的腳步，事實上，在台灣政府猶豫的時候，企業其實早就跟著潮流往前走。

這一波電動車投資熱潮雖然從去年開始啟動，但因為疫情的關係，直到今年台灣投資人才慢慢感受到這個力道，從電動車大廠特斯拉去年底在美股驚驚漲，一路被喊到上看千元目標價，不難嗅出電動車在投資市場上的熱度，根據野村投信投資策略部張繼文副總經理的分析，電動車市場的銷售量受惠各國政府的補貼政策，在環保意識的推波助瀾下正在逐年放大，同時傳統車廠在這一塊的辛苦耕耘已見成效，以歐洲來說，德國汽車大廠、擁有12個品牌的福斯集團，近年來在德國政府的支持下，於電動車的銷售表現上並不比特斯拉差，甚至在某些地區的銷售還超越特斯拉，以現階段福斯集團旺盛的企圖心，會是未來特斯拉最大的市場勁敵。

而其他傳統車廠大廠在電動車這塊領域的開發也是不落人後，像是通用汽車積極在電池設備上的研發，以及日系大廠豐田汽車在電池動力這塊的努力，都有可能改寫未來電動車投資市場的佔比，聰明的投資人此刻應該加緊速度去了解各家的優勢，而不是一昧追高某些特定的股票。

投資電動車 共同基金、ETF超級比一比!?

雖然台灣沒有生產電動車，但是在相關的供應鏈這一塊，台灣表現是十分亮眼的，不論是在車用晶片半導體、AI設計、封裝零組件、充電設備、電池…這些台灣都有引以為傲的技術，也是許多國家、各大車廠爭相合作的目標，所以即使台灣的電動車市場看似不大，但是相關的投資項目，台灣可是比其他地區還要多元，尤其是未來在自駕車這塊領域裡，台灣也沒有缺席，以KPMG全球總部在去年發佈的「2020自動駕駛汽車準備度報告」，對30國的自駕車準備度進行評估與排名，台灣首次參與調查就名列第13名，超越德國、澳洲、法國等先進國家，可以看出台灣研發的實力有多堅強。

在面對電動車多元的投資品項，究竟未來投資人可以從哪些角度做切入？張繼文給了一個很好的評估。雖然不少投資人選擇以ETF做為投資電動車市的方式，但是張繼文提醒投資人，ETF在美國有不少是以掛牌的AI或科技為主的電動車做投資標的，但因為是追蹤權值股指數的標的，容易因為過大而出現漲不動的跡象，如果投資人是希望投資未來的明日之星，那麼主題式佈局的共同基金，或許是另一個投資人值得關注的目標。不論投資人選擇什麼方式切入電動車投資市場，做好功課，鎖定目標，耐心等待，與時俱進，都是投資很重要的不二心法，至於更多詳細的投資分析，請收看完整節目，會獲得更多。



▼完整節目內容，將會於01月23日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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