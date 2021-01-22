無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

▲日本一名女子因自責將新冠肺炎傳染給他人，在隔離期間自殺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本因疫情嚴重，確診案例若非重症，必須在自家或是防疫旅館內隔離休養。東京一名30多歲的無症狀患者卻在居家隔離期間，因自責將病毒傳染給身旁的人，不堪心理壓力，走上絕路，最後被發現陳屍在家中。據悉，死者還留下了字條並寫道，「都是我的錯，才會造成身旁的人的困擾。」疑似是想以死謝罪。

根據《日本放送協會》報導，一名住在東京的30多歲女性因感染新冠肺炎，在自家隔離治療，不過本月卻被發現陳屍於屋內。警方在現場找到一張疑似是死者留下的字條，上面寫著，「全都是我的錯，才會造成身邊的人的困擾，真的很抱歉。」

據悉，死者為無症狀確診病例，但卻因一時不注意，導致周遭的人遭到感染，使她十分自責，內心也飽受煎熬，才會選擇在隔離期間自殺。目前相關機構正在針對此事進行調查，而患者在隔離期間因心理壓力過大自殺一事也瞬間引發社會關注。專家指出，「有部分居家隔離的確診案例擁有極大的精神壓力，因此需要相關單位多加關照。」

對此，東京都知事小池百合子表示，「本次事件讓人感到十分遺憾。我深深地感受到，除了讓染疫患者盡快恢復健康外，關心他們的心理健康也十分重要。我們將會盡力防止類似事件再度發生，並討論解決方案。」

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