研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

▲全球新冠疫情現仍嚴峻。（圖／路透，下同）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

跨國製藥公司禮來（Eli Lilly & Co.）今天表示，一項針對療養院住客的研究發現，公司研發的一種合成抗體作為預防性使用時，能大幅降低感染新型冠狀病毒的風險達80%。

法新社報導，雖然研究結果僅為初步性質，仍待同儕審查，不過專家大為看好。專家指出，研究結果意味著，這種商品名為Bamlanivimab的抗體療法可望用來補足2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

禮來首席科學家斯可夫隆斯基（Daniel Skovronsky）表示：「結果顯示，Bamlanivimab能幫助預防COVID-19，大幅降低我們社會中某些最脆弱的群體、即療養院住客的症狀性疾病，我們對這些正面結果感到格外欣慰。」

禮來在新聞稿中表示，這項研究結果來自美國政府資助的晚期臨床試驗，共檢視長期照護機構299名住客和666名員工，他們的病毒採檢結果在試驗前都呈陰性反應。

受試者隨機接受4.2克Bamlanivimab或安慰劑。經過8週追蹤，接受Bamlanivimab的人發展成症狀性COVID-19的風險，整體來說減少57%。

特別值得注意的是，接受Bamlanivimab的療養院住客，染疫風險降低80%。

在299名住客中，有4人因COVID-19喪命，他們接受的都是安慰劑。

獨立專家對上述研究結果感到興奮。在英國維康信託基金會（Wellcome Trust）負責加快研發COVID-19療法的侃麥克（Nick Cammack）說：「結果顯示這類療法能同時用來預防和治病，超乎我們預期。」

►疫苗效力成疑！3研究：變種病毒會避開抗體 專家認「無法抗衡」

►「染新冠可拿2萬」英政府16頁文件外洩 擬推補助新政拚防疫

►變異病毒L452R早在加州大爆發！ 醫院急診室90多人確診1死

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►金牛旺旺來12道豪華年菜，國宴級澎派美味，只要2388！