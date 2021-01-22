軍人衣櫥藏裸女！臭味傳出才踢爆　高層疑共諜設「甜蜜陷阱」竊密

▲英國海軍一名飛行員將裸體的女友藏在宿舍的衣櫃內。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國約維爾皇家海軍（RNAS Yeovilton）最近被曝，基地中有飛行員私自將一名裸女藏在宿舍衣櫥內長達2週，直到房間屢屢傳出臭味才被揭露，這名軍人堅稱，女子是自己的女友。這名裸女出生於遠東，持有荷蘭護照，但軍方懷疑她是中國間諜，故意接近這名最近才參與了南海任務的軍人，是想利用「甜蜜陷阱」來竊取軍事情報。

據《太陽報》報導，這名軍人是隸屬於海軍艦隊野貓直升機特種部隊的飛行員。他在2019年度假時認識了這名女子，並於2020年聖誕節休假後，偷偷地將女友放進汽車後備廂裡「運」至宿舍。為了掩人耳目，他在宿舍門口貼了一塊寫著「請勿入內，區域清潔中」的牌子。

兩人在宿舍內度過了荒淫的2週，直到其他軍人抱怨，這間房內經常傳出臭味，於是一名高級軍官破門而入，才讓事情曝光。當軍官進入這名飛行員的房間時，他們在衣櫥內發現了這名裸女。女子被發現時衣不蔽體，正蜷縮在衣櫃中飛行員的制服後。

So much to unpack in this headline:



Semi-naked woman found in airman's wardrobe on special forces navy base sparks Chinese spy fears https://t.co/fkwBdEGly9 — @SourceMerlin (@SourceMerlin) January 22, 2021

軍人們立刻護送她離開基地，並將她遣返出境。涉事飛行員堅稱，被找到的女子是其女友，她原定在新年後返回荷蘭，但由於新冠疫情大流行，才導致她滯留英國，於是自己只好將她帶回基地。儘管如此，但上級仍然擔心，這名最近才參與了南海任務的軍人掉入了美人設下的「甜蜜陷阱」中，並導致約維爾皇家海軍的作戰機密被竊。

據悉，這名女子並沒有中國國籍，她出生於遠東，持有荷蘭護照，但軍方仍然擔心，隨意放走女子將帶來極其嚴重的後果。消息人士透露，這起事件完全符合了「甜蜜陷阱」的所有徵兆，因此海軍絕對不能冒任何風險。另一位海軍消息人士補充，這名女子是未經授權入營的外國公民，對國家而言，這是一個驚人的漏洞，軍方只要一想到她可能探知了什麼就覺得可怕。

英國軍方目前已就此事展開調查，但高層表示，無論結果為何，該名飛行員和女子都已違反紀律，因此這名飛行員恐怕難逃軍事懲處。

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