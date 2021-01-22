美國醫生偷走新冠疫苗讓親友先打　辯稱：怕它們會過期

▲德州哈里斯郡公衛醫生戈卡爾，因偷竊新冠疫苗遭起訴。(圖／翻攝自KCTV電視畫面)

國際中心／綜合報導

美國德州哈里斯郡(Harris County)一名公衛醫生趁著在新冠疫苗接種站工作的機會，偷走一個含有9劑新冠疫苗的瓶子送給家人朋友使用。事情曝光後，這名醫生的律師辯稱他的當事人拿走疫苗，是為了「避免疫苗過期沒法用」造成浪費。

德州休士頓KTRK電視台周四(21日)報導，這名公衛生醫生的名字是戈卡爾(Dr. Hasan Gokal)。他偷竊疫苗的地點是該郡一處疫苗接種站。

事發一周後，戈卡爾將此事告訴了郡政府公衛部門裡的一名同事，後者隨即向上級舉報，戈卡爾之後被解雇。哈里斯郡的公衛官員表示，對疫苗的不當處理可能造成郡政府財政撥款被削減。

調查此事後，地方檢察官奧格(Kim Ogg)稱，戈卡爾濫用職權，想讓自己家人和朋友排在透過合法程序接種疫苗的人的前面，這是非法行為，他將被追究法律責任。

戈卡爾的辯護律師杜伊((Paul Doyle)則替他的當事人辯護說：「戈卡爾是一名盡忠職守的公務員。他拿走疫苗， 只是為了避免它們過期，能夠物盡其用。」

目前，戈卡爾已被哈里斯郡地方檢察官辦公室的公共反貪部門起訴。他被控盜竊罪，屬於A類微罪，最高判處一年以下徒刑和罰款4000美元(約12萬元新台幣)。