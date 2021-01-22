她等車驚覺濕濕的！竟是男警「偷抹體液」　被逮時已得逞30次

▲男警被逮時已經得逞數十次。（圖／免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名女性2020年10月在JR大井站等車時，突然驚覺包包「濕濕的」，經警方調查後，才發現是有一名男子趁人不注意，偷偷在被害人的包包上抹上自己的體液，警方隨後將嫌犯以毀損他人物品罪嫌逮捕。然而經警方調查後才發現，該名男子竟是一名男警，且早已得逞30多次。

根據《朝日新聞》報導，現年27歲的嫌犯是神奈川縣第一機動隊的巡查，但卻知法犯法，涉嫌損毀他人物品，22日遭到停職懲戒。據悉，一名女性2020年10月左右在JR大井站等車時，發現自己的包包沾有不明液體，因此報警。經警方調查後，鎖定該名嫌犯，並以損毀私人物品等嫌疑將其逮捕。

嫌犯遭逮後供稱，在此之前早已得逞30次。據悉，該名男子在2020年2月至10月間，將自己的體液收集在塑膠盒內隨身攜帶，並到神奈川以及東京的各車站內尋找下手目標，一旦鎖定被害人，就會偷偷靠上去，並將體液塗抹在被害女子的包包或是身上。

警方表示，該名巡查被逮時聲稱，「先前曾在網路上看到類似影片，因此產生興趣，想要看到女生被嚇到的神情，既刺激又讓人有違背倫理的感覺。」神奈川縣警方22日宣布對其進行懲戒處分，要求停職6個月，而嫌犯則是選在同日自請離職。

►金牛旺旺來12道豪華年菜，國宴級澎派美味，只要2388！

►聽Podcast掌握國際局勢