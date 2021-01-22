新娘甜抹臉頰奶油…新郎怒砸3層蛋糕！　現場賓客嚇呆：要離婚了

▲新郎怒砸結婚蛋糕。（圖／翻攝自TikTok／kelsboyd3）



記者張方瑀／編譯

結婚典禮通常是件喜事，不過有時候玩笑開太大也有可能樂極生悲。短影音平台TikTok就瘋傳一段影片，只看到新娘俏皮地將蛋糕上的奶油抹到新郎臉上，沒想到新郎的反射動作，竟是將三層蛋糕砸在新娘身上，讓網友全都看傻了眼，直呼「這就是結婚跟離婚在同一天的原因」。

TikTok用戶@kelsboyd3日前上傳了一段影片，影片中新郎和新娘開心地站4層結婚蛋糕前面，而新娘也俏皮地將奶油抹到新郎臉上，沒想到新郎後退幾步後，下一秒反射動作，竟是直接將蛋糕砸到新娘身上，新娘也因為力道太大站不穩，往旁邊踉蹌了幾步。

從另外一個角度的影片可以看到，新郎不是像一般惡作劇一樣，把蛋糕的奶油砸到新娘臉上，而是抓起至少3層的蛋糕，直接往新娘身上甩去，似乎還打到新娘的臉，讓她訝異地回頭，新郎則在旁邊捧腹大笑，現場賓客則都嚇呆了

許多網友看到後直呼，「這真的太扯」、「這就是結婚跟離婚在同一天的原因」、「這男的有暴力傾向吧」、「新娘美麗的裝扮都被毀了」、「真的有夠浪費」、「很不尊重蛋糕師傅」。不過新娘後來也有出面澄清，表示這是他們平常的相處方式，大家不用替他們擔心。

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