　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲中國新型豬瘟會增加健康幼豬的死亡率。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國養豬場出現2種新型的非洲豬瘟病毒株，並且已經有至少1000頭豬遭到感染，業界人士透露，新的病毒株可能是從「非法疫苗」中突變而來。不過，有科學家表示，新型毒株不會造成豬大量死亡，而是讓豬出現慢性疾病，增加健康幼豬的死亡率。

根據《路透社》報導，中國第四大養豬場「新希望六和」出現2種新的非洲豬瘟病毒株，目前至少有1000多頭母豬，還有簽約養殖場的增肥肉豬遭到感染。新希望六和首席科學家閆之春（Yan Zhichun）表示，新種毒株缺少了「MGF360」與「CD2v」2種基因，但此毒株不會造成大量死亡，而是讓豬出現慢性疾病，增加健康幼豬的死亡率。

研究指出，從非洲豬瘟中刪除某些「MGF360」基因讓豬產生免疫力，但最後中國沒有將其研發成疫苗，因為它會突變回有害狀態。不過這類移除「MGF360」基因的做法，已經流入市面做成非法的豬瘟疫苗，可能因此引發新型豬瘟；中國農業農村部也多次呼籲豬農，切勿使用來路不明的疫苗。

國際家畜研究所（ILRI）首席科學家絲蒂娜（Lucilla Steinaa）指出，新型豬瘟缺少的病毒基因，和實驗室進行的疫苗研發相同，「這真的是太巧合了。」不過目前還無法判定這些新型毒株的來源，若持續擴散，會讓中國的嚴峻豬肉市場情況雪上加霜。

►邊境肉製品有非洲豬瘟計260件　「郵寄、快遞和空運」成把關重點

►金牛旺旺來12道豪華年菜，國宴級澎派美味，只要2388！

ET快訊
快訊／「防疫保單」賣爆　台產宣布暫停收件時間點
「有那麼難考嗎」陪女友考公營　成績出爐哭了！他直接被放生
華晨宇仍單身！與張碧晨「無婚姻關係」　共同撫養女兒
快訊／華晨宇再發聲！甜讚女兒　自曝隱瞞原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上任三把火　拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

「全球最美」以色列19歲嫩模女兵　親曝與富三代熱戀滿1年！

軍人衣櫥藏裸女！臭味傳出才踢爆　高層疑共諜設「甜蜜陷阱」竊密

新娘甜抹臉頰奶油…新郎怒砸3層蛋糕！　現場賓客嚇呆：要離婚了

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

美國醫生偷走新冠疫苗讓親友先打　辯稱：怕它們會過期

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

上任三把火　拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

「全球最美」以色列19歲嫩模女兵　親曝與富三代熱戀滿1年！

軍人衣櫥藏裸女！臭味傳出才踢爆　高層疑共諜設「甜蜜陷阱」竊密

新娘甜抹臉頰奶油…新郎怒砸3層蛋糕！　現場賓客嚇呆：要離婚了

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

美國醫生偷走新冠疫苗讓親友先打　辯稱：怕它們會過期

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

疫情出國旅遊大減　台北101高端消費創新高

台日唐吉訶德差很大！體驗氣氛成分高　他逛完預言：三年內必收

社會人明星隊機關槍發威　單場15安擊退大學明星隊

台東女遭姑丈性侵！檢調起訴…才知父親、哥哥、阿公全都曾伸狼爪

品冠罕見帶兒女公開露面！　「帥兒＋正妹女兒」正面曝光

好友確診新冠肺炎「妻小隔離治療中」　胡宇威每天傳訊打氣

防疫神單下周一5點停止收件！　台產：人力無法負荷

增購流感疫苗比過去貴近4倍　陳時中提數字澄清：有需要還是要買

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

屁孩想當網紅　山頂拋貓自由落體

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

腿痛慘被認定裝病　他跪爬出院畫面曝

「大馬環球小姐」驚傳新冠確診！

小腳動了　懶醫生把女嬰送去凍死

43秒畫面曝光！　洛杉磯又驚見「鋼鐵人」空中飛行

蓬佩奧曝「1384天」神秘日期　疑暗指下次大選

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

更多熱門

相關新聞

歐洲議會籲制裁林鄭月娥　陸回應

歐洲議會籲制裁林鄭月娥　陸回應

關切香港民主派遭鎮壓，歐洲議會通過人權相關決議案，呼籲歐盟成員國考慮制裁香港特首林鄭月娥。對此，中國外交部發言人華春瑩22日表示，反對這種粗暴干涉中國內政的行為，敦促歐洲議會正視香港已經回歸中國的現實，恪守國際法和國際關係的基本準則，摒棄雙重標準，停止充當別國的「人權教師爺。」

收賄千萬助非法採礦　陸官員懺悔

收賄千萬助非法採礦　陸官員懺悔

陸制裁美友台官員　外交部：無助兩岸關係

陸制裁美友台官員　外交部：無助兩岸關係

拜登政府首談中國　痛批北京制裁

拜登政府首談中國　痛批北京制裁

關鍵字：

非洲豬瘟非法疫苗中國

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面