武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

▲李醫師和戴著皇冠的病毒。（圖／翻攝自instagram／francescatherebel）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒至今已經過了1年多，義大利知名兒童文學作家卡瓦洛（Francesca Cavallo）曾在去年出版《李醫師和戴著皇冠的病毒》（Doctor li And The Crown-wearing Virus）電子書，來紀念新冠肺炎吹哨人李文亮醫師。並開放全球免費下載，如今英文實體書也已出版，為的就是希望大家都能謹記這場全球災難。

▲李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

義大利知名兒童繪本作家卡瓦洛為了紀念李文亮醫師，因此繪製了《李醫師和戴著皇冠的病毒》電子書版本，翻譯成17種語言，開放給全球小朋友免費下載，書中使用圖畫和文字紀錄了李文亮發現病毒到病逝的過程，並於近日出版英文紙本實體書，引起國際高度關注。

對此，卡瓦洛表示，這本書是一本插畫書，希望全球小朋友都能夠謹記、瞭解此刻發生在我們生活周遭的事情，盼孩子們不會因為無知而感到恐懼，也希望大家永遠懷念武漢第一位意識到新冠病毒的英雄-李文亮醫師。

▲義大利兒童文學作家Francesca Cavallo。（圖／翻攝自instagram／francescatherebel）



武漢醫師李文亮早在2019年12月30日就透過微信告知同事，華南海鮮市場內疑似出現SARS，而被稱為「吹哨人」，疫情爆發後，他也積極投入第一線救治病患，不過卻在隔年1月不幸確診新冠肺炎，並2月7日病逝，享年34歲。截至今日下午5點，全球新冠肺炎染疫人數共達約9754萬人，死亡人數為約210萬人；而明（23）日也將是武漢封城滿一週年。

▼新冠肺炎全球染疫人數。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學）

