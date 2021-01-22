「染新冠可拿2萬」英政府16頁文件外洩　擬推補助新政拚防疫

▲英國政府擬提新方案提升病毒檢測。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國爆發新冠變種病毒疫情後，確診病故人數節節攀升。英國政府正研擬最新防疫對策，依據衛生部門一份16頁外流文件，其中一方案正是讓接受病毒檢測陽性患者領取500英鎊（約新台幣近2萬元）補助，藉此說服更多民眾接受檢測，並在得知染疫後進行自我隔離。

英媒天空新聞報導，這份外流文件由英國衛生部（DHSC）起草，囊括4大方案，其中給予確診者500英鎊的選項成本最高，假若一週新增6萬例染疫個案，成本將高達4.53億英鎊，為現行政策的12倍之多。

文件指出，現今病毒檢測最大障礙在於民眾自我隔離意願低，只有四分之一的人會乖乖接受為期10天隔離，有15%確診患者仍會繼續上班。該份文件提議，病毒檢測呈現陽性者均應有資格獲得補助，排除年齡、就業等因素，讓地方政府較易進行管理；衛生部也建議，警方應有權得知相關數據，針對違規行為採取行動，並中止對密切接觸者的500英鎊補助。

先前研究數據顯示，僅17%出現相關症狀的人願意站出來接受病毒篩檢，原因為擔憂若無法上班將失去收入。依據現行政策，只有無法在家上班的低收入者及獲得社福補助者才能獲得500英鎊的費用，讓外界批評，排除群體過大且申請程序繁瑣，效果不彰。

不過，新提案未來可能面臨財政部抵制，目前還不確定政府最終是否選擇該方案。

至於其餘3項補助方案，第一，僅提供補助給無法在家上班的檢測陽性患者，每週成本約2.44億英鎊，第二，提供補助給年收入低於2萬6495英鎊（約新台幣103萬元）或仰賴福利補助者，每週成本約1.22億英鎊，第三，大幅增加給地方政府的可自由支配資金。

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