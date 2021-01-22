防疫保單掀搶購潮！市面上銷量破10萬　國壽第一

▲防疫保單目前銷量破10萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險近日因「防疫神單」一夕爆紅，其他壽險相關產品也引發熱議，截至目前，市面上因應防疫推出的保險商品，從去年3月以來，已賣出超過10萬件。

金管會昨（21）日公佈最新數據，去年疫情爆發以來，含企業和個人的承保件數共有14萬8,745件，保費收入7,152萬元；其中，壽險龍頭國泰人壽針對疫情推出「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」，目前就銷售大約9.7萬件。

國泰人壽指出，在109年3月5日特別針對疫情推出「心安逸一年定期住院日額健康保險」，因疾病或傷害而於醫院接受住院診療者，依實際住院日數乘以住院醫療保險金日額的1到2倍給付「住院日額保險金」，若因疫情入住負壓隔離病房者，再額外以3倍的住院醫療保險金日額為計算基礎，給付「加護病房或燒燙傷病房保險金」。

以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保費930元為例，倘若不幸感染新冠肺炎，每日可擁有1,000~2,000元的住院保障、入住加護病房或負壓隔離病房每日額外再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障。

鑑於全球疫情仍未完全趨緩，國泰產險推出「新世紀添福2.0」的保障，當民眾確診法定傳染病時將可申請一筆「法定傳染病補償保險金」。

以新冠肺炎（COVID-19）為例，因屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5,000元的補償。

▲防疫保單比一比。（記者陳依旻製表 點圖可放大）

其他大型壽險公司也有推出防疫保單，富邦產險推出個人防疫險專案「疫起守護」，為民眾打造防疫專屬保單，無須加購其他健康保險可單獨購買，且無等待期即刻生效。以投保計畫一為例，若民眾因法定傳染病收到隔離通知時，定額給付1萬元；若隔離時民眾經醫師診斷確定罹患「法定傳染病」時，將定額給付法定傳染病關懷保險金1.5萬；因法定傳染病住院診療時，依實際住院日數給付住院日額保險金每日1,500元，專案計畫一年保費1,577元，費率不分年齡性別單一費率，即使0歲新生兒也能享有保障。

台灣人壽自109年4月1日推出「台灣人壽安心365全戶罩專案」其中包含一年定期住院日額健康保險主約及附約，提供0至65歲民眾購買，採主約、附約互搭設計，「一家之主若投保一張主約，其他成員均可以附加投保附約」。

保戶若不幸於保障期間內感染法定傳染疾病，不受30日等待期之限制，還可以獲得一筆新臺幣1萬元的「法定傳染病慰問保險金」並依其住院天數可得到每日新臺幣2,000元的「住院保險金」，如需入住負壓隔離病房，除原住院日額保險金外，還提供每日新臺幣2,000元的「特別病房保險金」，合計每日享有新臺幣4,000元的住院日額。



以一家四口為例，若40歲爸爸購買主約， 則40歲媽媽、10歲兒子及8歲女兒皆可附加附約，如此一來全家投保只要年繳保費新臺幣6,335元（含轉帳則扣）；自109年4月1日推出以來，截至109年12月31日為止，已銷售約6,900件。



有別於上述幾家屬「個人型」的防疫保單，南山產險「金防疫」專案是全台第一張特別為業主補償設計的主保險商品，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案。

客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能投保。若不幸業主或其員工，因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成被保險人停業損失，南山產物將依「每日補償金額」乘以「補償日數」進行賠付，每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。

若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，不在承保範圍內；以投保每日補償金額新台幣1萬元的「小吃店」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7,000元。

意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障，為中小企業主在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局。

自2020年4月底推出至今，透過內部大數據統計資料發現，已投保的中小企業主當中，有超過五成是餐飲業，若再加上一般商店行號，兩者合計逾七成。

南山產險強調，「金防疫」專案的保障範圍不只新冠肺炎（COVID-19），包含腸病毒感染併發重症、登革熱、新型A型流感等法定傳染病，都在保障範圍內。

新安東京海上產險表示，自家「健康御守+」，隨著國內疫情升溫，當保戶經醫師確診為法定傳染病時，可先領取1至3萬元不等的補償保險金，若不幸因新冠肺炎住進負壓隔離病房，每日給付可達3,000至9,000元之保險金，當連續住院90日以上，則可領走50到150萬元不等的一次性的突發傷病特別慰問金。

▲台產防疫神單，隔離就賠10萬。（圖／翻攝台產保單）

另外，台灣產物保險防疫神單雖然竄紅，但據了解，目前因人力因熱賣「接單接到手軟」，有內部主管坦言，若不堪負荷，不排除停賣。