　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

防疫保單掀搶購潮！市面上銷量破10萬　國壽第一

▲防疫保單目前銷量破10萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲防疫保單目前銷量破10萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險近日因「防疫神單」一夕爆紅，其他壽險相關產品也引發熱議，截至目前，市面上因應防疫推出的保險商品，從去年3月以來，已賣出超過10萬件。

金管會昨（21）日公佈最新數據，去年疫情爆發以來，含企業和個人的承保件數共有14萬8,745件，保費收入7,152萬元；其中，壽險龍頭國泰人壽針對疫情推出「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」，目前就銷售大約9.7萬件。

國泰人壽指出，在109年3月5日特別針對疫情推出「心安逸一年定期住院日額健康保險」，因疾病或傷害而於醫院接受住院診療者，依實際住院日數乘以住院醫療保險金日額的1到2倍給付「住院日額保險金」，若因疫情入住負壓隔離病房者，再額外以3倍的住院醫療保險金日額為計算基礎，給付「加護病房或燒燙傷病房保險金」。

以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保費930元為例，倘若不幸感染新冠肺炎，每日可擁有1,000~2,000元的住院保障、入住加護病房或負壓隔離病房每日額外再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障。

鑑於全球疫情仍未完全趨緩，國泰產險推出「新世紀添福2.0」的保障，當民眾確診法定傳染病時將可申請一筆「法定傳染病補償保險金」。

以新冠肺炎（COVID-19）為例，因屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5,000元的補償。

▲防疫保單比一比。（圖／記者陳依旻攝）

▲防疫保單比一比。（記者陳依旻製表　點圖可放大）

其他大型壽險公司也有推出防疫保單，富邦產險推出個人防疫險專案「疫起守護」，為民眾打造防疫專屬保單，無須加購其他健康保險可單獨購買，且無等待期即刻生效。以投保計畫一為例，若民眾因法定傳染病收到隔離通知時，定額給付1萬元；若隔離時民眾經醫師診斷確定罹患「法定傳染病」時，將定額給付法定傳染病關懷保險金1.5萬；因法定傳染病住院診療時，依實際住院日數給付住院日額保險金每日1,500元，專案計畫一年保費1,577元，費率不分年齡性別單一費率，即使0歲新生兒也能享有保障。

台灣人壽自109年4月1日推出「台灣人壽安心365全戶罩專案」其中包含一年定期住院日額健康保險主約及附約，提供0至65歲民眾購買，採主約、附約互搭設計，「一家之主若投保一張主約，其他成員均可以附加投保附約」。

保戶若不幸於保障期間內感染法定傳染疾病，不受30日等待期之限制，還可以獲得一筆新臺幣1萬元的「法定傳染病慰問保險金」並依其住院天數可得到每日新臺幣2,000元的「住院保險金」，如需入住負壓隔離病房，除原住院日額保險金外，還提供每日新臺幣2,000元的「特別病房保險金」，合計每日享有新臺幣4,000元的住院日額。

以一家四口為例，若40歲爸爸購買主約， 則40歲媽媽、10歲兒子及8歲女兒皆可附加附約，如此一來全家投保只要年繳保費新臺幣6,335元（含轉帳則扣）；自109年4月1日推出以來，截至109年12月31日為止，已銷售約6,900件。

有別於上述幾家屬「個人型」的防疫保單，南山產險「金防疫」專案是全台第一張特別為業主補償設計的主保險商品，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案。

客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能投保。若不幸業主或其員工，因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成被保險人停業損失，南山產物將依「每日補償金額」乘以「補償日數」進行賠付，每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。

若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，不在承保範圍內；以投保每日補償金額新台幣1萬元的「小吃店」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7,000元。

意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障，為中小企業主在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局。

自2020年4月底推出至今，透過內部大數據統計資料發現，已投保的中小企業主當中，有超過五成是餐飲業，若再加上一般商店行號，兩者合計逾七成。

南山產險強調，「金防疫」專案的保障範圍不只新冠肺炎（COVID-19），包含腸病毒感染併發重症、登革熱、新型A型流感等法定傳染病，都在保障範圍內。

新安東京海上產險表示，自家「健康御守+」，隨著國內疫情升溫，當保戶經醫師確診為法定傳染病時，可先領取1至3萬元不等的補償保險金，若不幸因新冠肺炎住進負壓隔離病房，每日給付可達3,000至9,000元之保險金，當連續住院90日以上，則可領走50到150萬元不等的一次性的突發傷病特別慰問金。

▲台產防疫神單，隔離就賠10萬。（圖／翻攝台產保單）

▲台產防疫神單，隔離就賠10萬。（圖／翻攝台產保單）

另外，台灣產物保險防疫神單雖然竄紅，但據了解，目前因人力因熱賣「接單接到手軟」，有內部主管坦言，若不堪負荷，不排除停賣。

ET快訊
大蛇丸親姊結婚了！換3婚紗「低胸解放深溝」超驚艷
高材生自曝家庭狀況問「適合結婚生子嗎」　網搖頭：難了
新竹16歲少女失聯9天　手機最後定位在關西現況曝光
《玩很大》未播先道歉！公開黑隊陣容「兇爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「防疫神單」喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

「防疫神單」喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

Google的哥倫布點兩下快捷功能　可能在Andriod 12出現

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

繳了學雜費還要「幫學校掃地」！網曝關鍵1原因　學生無奈：好奴

CP值超高！頂呱呱連5天推「百元套餐」　原味雞腿、呱呱包一次吃

想報復鄰居…深夜潛入他家「潑汽油點火」　惡男殺人未遂遭判12年

好尷尬！七六人霍華德被扯爛褲子　...還被吹犯吃T

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

摩洛哥優油下殺788元！4秘訣讓CP值更高　「油膜護髮術」超划算

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

星國新春防疫升級「每戶每天訪客限8人」　李顯龍籲做好心理準備

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

保險熱門新聞

「防疫神單」喊停別擔心！　達人、業者推國壽、富邦及新光產

防疫保單掀搶購潮！市面上銷量破10萬　國壽第一

保險達人激推「防疫保單」：染疫損失更大　就當花500元點光明燈！

隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

預防接觸感染！　壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」

防疫神單CP值高！連達人都推薦　金管會提醒保戶：避免故意行為

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

15家產險申訴率　國泰拿最低

新安東京海上產險升級健康保險　「5大保障」範圍最廣

醫生說開刀卻遭拒賠手術險多　國泰友邦各居申訴案比排名第一

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

一張表懂車禍調解官要看的單據

不菸不酒也可能罹癌！壽險業者建議「一年4萬有找」　及早建構防護網

更多熱門

相關新聞

防疫保單賣爆！業務員：別開口就談保險

防疫保單賣爆！業務員：別開口就談保險

若是擔任保險業務的朋友打來，許多人都非常厭煩一開口就談保單。不過，近日防疫保單相當火熱，停收的消息傳出後，保戶暴增，業務員接到手軟，就連許久未見的好友打來，也讓業務嚇得不知所措，「可以不要一開口就談保險嗎？」

「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產

「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產

防疫神單下周一5點停止收件！　台產：人力無法負荷

防疫神單下周一5點停止收件！　台產：人力無法負荷

即／防疫保單賣爆　台產：下周一暫停收件

即／防疫保單賣爆　台產：下周一暫停收件

「防疫險」拒保桃園人？　台產霸氣回應了

「防疫險」拒保桃園人？　台產霸氣回應了

關鍵字：

防疫保單南山產險

讀者迴響

熱門新聞

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

《玩很大》未播先道歉！

即／25歲夜店男被拖下瑪莎拉蒂　信義區遭圍毆刺肚

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面