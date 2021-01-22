　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本地方美食大比拚！北海道靠2大特色狂勝...4縣慘墊底

▲日本料理,生魚片,握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本幅員廣大，各地區的特色料理也不盡相同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本料理遠近馳名，極具代表性，而各都道府縣因為盛產的食材與飲食習慣不同，也發展出各類的特色美食。日媒就發起了問卷調查，耗時一年，調查日本人認為「哪個城市的地方美食最好吃」，近日該篇調查結果出爐，第一名正是以海鮮、牛奶以及起司等食材聞名的北海道，其次則分別為福岡與大阪。

全日本47個都道府縣都有各自的代表美食， 其中也反映出該地區的地理與人文風情，因此別具特色。日媒《Jタウンネット》就針對各地美食進行長達1年的票選，請讀者選出覺得當地美食最好吃的地區。最後，由國人也非常喜愛的北海道以28.1%的高得票率拔得頭籌。

▲▼味增湯,日本料理,湯,生魚片,金針菇,熱湯。（圖／翻攝自pixabay）

▲北海道以海鮮與乳製品聞名。（圖／翻攝自pixabay）

北海道四面環海，不僅盛產海膽、花枝、帝王蟹等新鮮的海產，還有許多起司、牛奶等乳製品，可以說是天然食材的寶庫，因此也不負眾望奪得第一。其次則分別是12.3%的福岡、7.7%的大阪、7.4%的岡山以及5.9%的愛知。

其中，福岡以辣味明太子與博多拉麵聞名，大阪則是因為發展出各式各樣的夜市美食得到第三名，特別是章魚燒與大阪燒等街邊美食。岡山雖然不像前三名一樣擁有極具特色的當地美食，但因氣候溫暖、降雨量少，因此盛產葡萄與水蜜桃。

另一方面，群馬、山梨、滋賀以及島根則以零票並列倒數第一名。

►金牛旺旺來12道豪華年菜，國宴級澎派美味，只要2388！

►聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
來對答案！　學測國文選擇題解答看這邊
網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　警方回應了
免費取消！　新北YouBike前30分要收錢了
染疫擴大鄉民「狂喊封城」　桃園人怒了：這輩子都別出國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖大王再臨！巴格達自殺炸彈攻擊，伊斯蘭國承認犯案

日本地方美食大比拚！北海道靠2大特色狂勝...4縣慘墊底

24小時內被綁架3次！　13歲少女遭9男接連性侵...震驚到忘記說話

11口「白布遮眼吊死」詭滅門…扯神祕宗教儀式！醫生買下凶宅入住

指濫權+包庇兒子　拜登上任第二天，遭眾議員提案彈劾

拜登入主白宮「撤掉川普最愛」！　神秘小紅按鈕消失了

5歲男童遭一槍斃命　兇手竟是「18個月大的表弟」！

痛失總統光環！多家銀行關閉川普帳戶　家族企業營收暴跌近40%

澳硬推「新聞付費」！Google怒了　槓上莫里森：停用境內搜尋服務

日本疫苗一波三折！首批1萬劑輝瑞預計2月中到貨

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

恐怖大王再臨！巴格達自殺炸彈攻擊，伊斯蘭國承認犯案

日本地方美食大比拚！北海道靠2大特色狂勝...4縣慘墊底

24小時內被綁架3次！　13歲少女遭9男接連性侵...震驚到忘記說話

11口「白布遮眼吊死」詭滅門…扯神祕宗教儀式！醫生買下凶宅入住

指濫權+包庇兒子　拜登上任第二天，遭眾議員提案彈劾

拜登入主白宮「撤掉川普最愛」！　神秘小紅按鈕消失了

5歲男童遭一槍斃命　兇手竟是「18個月大的表弟」！

痛失總統光環！多家銀行關閉川普帳戶　家族企業營收暴跌近40%

澳硬推「新聞付費」！Google怒了　槓上莫里森：停用境內搜尋服務

日本疫苗一波三折！首批1萬劑輝瑞預計2月中到貨

大人都在看《天竺鼠車車》！爆紅3原因帶你高速中毒　還有迷因大集合

面試者要求改時間！她回盡力安排　竟遭嗆：盡力？不去了

韓「情歌王子」輝晟反覆施打禁藥成癮！被判處3年徒刑

李梓嘉11分絕對領先被大逆轉出局　李宗偉：他還年輕多給時間

歡樂宜蘭年停辦　3600份「牛轉乾坤」生肖紀念紅包改線上申請

台積電跌24元！她想進場猶豫了「怕住套房」　鄉民全噓爆：快上車

來對答案！大學學測國文選擇題解答看這邊

富邦盃少棒／文昌首度參賽外卡進四強　縣長立委按讚助攻

三輪重機的5個優點！YAMAHA TRICITY 300操控靈活不容易累

測試快篩劑成效　台南市專案報告藍軍要求現場檢驗賣場豬肉　

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

屁孩想當網紅　山頂拋貓自由落體

「大馬環球小姐」驚傳新冠確診！

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

43秒畫面曝光！　洛杉磯又驚見「鋼鐵人」空中飛行

蓬佩奧曝「1384天」神秘日期　疑暗指下次大選

小腳動了　懶醫生把女嬰送去凍死

腿痛慘被認定裝病　他跪爬出院畫面曝

印尼空難搜救結束　已確認43名罹難者身分

更多熱門

相關新聞

日本首批1萬劑輝瑞疫苗2月中到貨！

日本首批1萬劑輝瑞疫苗2月中到貨！

日本政府消息人士21日透露，第一批輝瑞疫苗（Pfizer）將於2月中旬抵達日本，共計1萬劑，預計2月下旬便可開放第一階段接種。據悉，疫苗開放施打後，將會優先提供給醫療人員與高齡長者，一般民眾預計要等到5月才能接種。不過稍早疫苗擔當大臣河野太郎則表示，目前還沒有具體時程表。根據日本政府簽訂的契約，目前已分別確保可取得1.4億劑輝瑞疫苗、1.2億劑牛津疫苗以及5千劑莫德納疫苗。

東奧爆取消！菅義偉追加1000億預算「打臉外媒」

東奧爆取消！菅義偉追加1000億預算「打臉外媒」

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

日認定東京奧運將取消　爭取2032主辦權

日認定東京奧運將取消　爭取2032主辦權

拜登就任美國總統！日相菅義偉「由衷祝賀」

拜登就任美國總統！日相菅義偉「由衷祝賀」

關鍵字：

日韓要聞日本料理北海道日本美食日本旅遊北海道

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面