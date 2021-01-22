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指濫權+包庇兒子　拜登上任第二天，遭眾議員提案彈劾

▲喬治亞州共和黨籍眾議員葛琳。(圖／達志影像／美聯社）

喬治亞州共和黨籍眾議員葛琳。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《國會山莊報》報導，美國總統拜登才上任第二天，喬治亞州共和黨籍眾議員葛琳(Marjorie Taylor Greene)周四(21日)宣布，她已提交指控拜登濫用職權的彈劾條款。不過外界預測她能成功彈劾拜登的機會十分渺茫。

葛琳指控拜登在擔任副總統期間濫用職權，允許他的兒子杭特(Hunter Biden)在烏克蘭一家能源公司任職。她表示，自己提出的相關檔案具體說明了拜登犯下可被彈劾的罪行。

葛琳在聲明中說，拜登在烏克蘭曾作出「交換條件」行為，並濫用職權，允許兒子杭特從中國和古巴這美國兩大敵人當中歛財，因此她必需提出彈劾拜登。葛琳說：「拜登總統已經證明，他會不惜一切代價包庇他的兒子，並且利用從腐敗的外國能源公司得來的金錢讓他的家中飽私囊。」

早在上周三(13日)，葛琳接受網路媒體訪問時已經揚言：「我希望替美國人發聲：我們必需究責：我們不能有一個濫用職權、並且容易被外國政府、中國能源公司、烏克蘭能源公司收買的美國總統。」 外界普遍認為目前參眾兩院皆由民主黨掌控，成功彈劾拜登的希望是微乎其微。

葛琳被指跟極右派陰謀論組織「匿名者Q」(Q Anon)有密切聯繫。從去年11月當選眾議員以來，她一直在推特發布「匿名者Q」的言論及影片。本周初，她被指因為涉及多次違反推特政策、發表極右派陰謀論及有關大選的不實息訊，遭到推特封鎖帳號12小時。

葛琳上周即已預告，她會在拜登就職後的第二天提交針對拜登的彈劾條款。據了解，葛琳是前總統川普的支持者。眾議院上周投票彈劾川普數小時後，葛琳即宣布要彈劾拜登。

《國會山莊報》報導，拜登之前否認對烏克蘭作出任何決策時，曾考慮過兒子杭特的商業利益。此外，參議院共和黨人去年對有關拜登夫婦的貪腐指控進行了調查，但並未發現有關這位現任總統的不當行為證據。去年9月發布的該份報告，也沒有發現杭特為烏克蘭公司工作有影響美國外交政策的證據。

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