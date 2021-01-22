以為能取暖…超扯20歲少婦出門前「開火爐」　2幼子遭活活燒死！

▲土耳其一名少婦將孩子留在無人照顧的家中，還在離開前點燃爐火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

將年幼孩童獨留家中而引發的墜樓意外時有耳聞，國外就有一名20歲的年輕媽媽不僅讓2名兒子自己待在家，出門前還把火爐點燃，以為這樣能讓孩子們取暖，結果就在她出門沒多久後，整間房子便遭大火吞噬，年僅4歲與1歲大的兄弟倆因此命喪火場。

根據《太陽報》報導，土耳其加濟安泰普市（Gaziantep）一位20歲媽媽莎拉（Sara Al Alu）日前獨自出門前往婆家，把年僅4歲的兒子阿布杜拉赫曼（Abdurrahman）與他1歲的弟弟艾赫麥特（Ahmet）留在家中，卻又怕他們著涼，於是突發奇想，點燃了煤炭爐讓孩子們取暖，但就在莎拉離開後沒多久，火爐的蓋子便起火燃燒。

報導指出，整間住宅被烈火燃燒，冒出陣陣濃煙，莎拉見狀衝回家想拯救2個兒子，但這對小兄弟早已遭火焰包圍，無法逃脫。消防員獲報趕往現場，成功控制住火勢，但濃煙依舊瀰漫，難以找到起火點。附近好心鄰居拿來長柄鐵槌，試圖破壞鐵窗的欄杆，最後在消防員的幫助下切斷鐵欄杆，2名幼童隨即被救出火場。

報導稱，兄弟倆被救出時早就沒有生命跡象，一動也不動地被抬上救護擔架，醫院隨後也證實2名孩子都是當場身亡。男孩們的父親瓦西特（Vahit Al Alu）今年也才23歲，當天下班後發現自己的2名兒子已葬身火場，悲痛欲絕。目前尚不清楚當局是否會深入調查這起火災事件。

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