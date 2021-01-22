　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生病提早回家發現「空調是開的」　女屋主嚇壞：陌生人住天花板上

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名女子某天突然提早回家，被家裡凌亂景象嚇壞，以為遭小偷的她立即報警，意外發現有陌生人一直偷偷住在她家天花板上，而且時間已經長達好幾個禮拜，讓她覺得發生在自己身上的事根本就是恐怖電影情節。

居住在洛坎普頓市(Rockhampton)的女子格林(Monica Green)，雖然最近發現家裡好像有點奇怪，但是監視器故障，又想說可能是小孩沒把東西放好，就沒想太多，直到18日因為生病看醫生提早回家，一進門發現電視和空調是開的，後門也被打開，廚房還有煮到一半的雞塊，讓她立刻報警。

警方在家中搜索時，發現通往天花板的小門沒有關好，顯示曾有人住在裡面。格林表示，「我感覺私人空間遭到侵犯，這讓我震驚、恐懼又害怕」，而且家中還有一塊白板記錄著大家行程，讓他們現在每天都十分擔心，不知道陌生人何時又會跑進來。

格林懷疑，陌生人可能曾偷走她的鑰匙，才有機會跑到家中，事發後已經立即換鎖，「不知道這個人到底在我家想做什麼，他們想偷走我的孩子嗎，還是要在晚上謀殺我們，這些疑問每天都浮現在我腦海中」。警方目前已在調查本案。

▼女報警發現，有人竟然住在她家天花板上。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼天花板,閣樓。（圖／達志影像／示意圖）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
「真理褲妹」與噁男共乘小黃　後座遭性侵！運將：以為情侶
楊丞琳、李榮浩終於要見面！　分開303天：隔離結束了
染疫人數暴增！桃園超車新北成第1　全台最新確診地圖曝光
案881牙痛跑其他醫院看診　長庚回應了
黃捷認「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過難關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家中錦鯉全死光！　女主人把「寵物」煮魚湯吃下肚：丟掉很浪費

24小時內被綁架3次！　13歲少女遭9男接連性侵...震驚到忘記說話

為了男友撕破臉！　14歲少女被閨蜜爆頭...媽心痛：我女兒很漂亮

買房附贈大貓！男屋主推開家門傻眼　6獅在院子和他對望

每天莫名好累！她目睹監視器畫面震驚　「被愛貓狂揍4小時」

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

美國醫生偷走新冠疫苗讓親友先打　辯稱：怕它們會過期

她等車驚覺濕濕的！竟是男警「偷抹體液」　被逮時已得逞30次

生病提早回家發現「空調是開的」　女屋主嚇壞：陌生人住天花板上

「染新冠可拿2萬」英政府16頁文件外洩　擬推補助新政拚防疫

以為能取暖…超扯20歲少婦出門前「開火爐」　2幼子遭活活燒死！

高雄3幼犬遭棄路邊！10度↓「冷到狂抖」　愛媽心疼：帶你們回去

75架同步起飛啟動儀式　蔡英文宣布：嘉義將成無人機發展重鎮

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

網易北京園區傳封樓！　一人「核酸陽性」全員工居家隔離

高雄最新百貨4月開！首間藏壽司街邊店進駐　還要打造最大電影院

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

吳念軒主動逗弄小童星　嚴正嵐看不下去：我會打他！

狗奴狂掃14件衣把毛孩當親生　寵物店「擬人化＋多元服務」是趨勢

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

取消！海基會「大陸台商春節聯誼活動」　第二年因疫喊卡

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

屁孩想當網紅　山頂拋貓自由落體

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

「大馬環球小姐」驚傳新冠確診！

小腳動了　懶醫生把女嬰送去凍死

43秒畫面曝光！　洛杉磯又驚見「鋼鐵人」空中飛行

腿痛慘被認定裝病　他跪爬出院畫面曝

蓬佩奧曝「1384天」神秘日期　疑暗指下次大選

印尼空難搜救結束　已確認43名罹難者身分

更多熱門

相關新聞

比樹幹還粗！2.4公尺巨蟒現蹤住家後院

比樹幹還粗！2.4公尺巨蟒現蹤住家後院

澳洲因廣大的國土以及孤立的地理位置，因此擁有相當豐富的生態環境和多樣性物種。一名昆士蘭州的居民日前就在自家後院發現了一隻超大巨蟒，體長約2.4公尺並纏繞在一棵大樹上不斷蠕動，讓他當場嚇了一大跳。許多網友看到照片後也被如此巨大的蟒蛇震撼，紛紛開玩笑「不愧是澳洲日常」。

澳推新聞付費　Google怒停搜尋服務

澳推新聞付費　Google怒停搜尋服務

澳洲交纏人夫！小三曝「含腳趾很開心」：月經來也吃

澳洲交纏人夫！小三曝「含腳趾很開心」：月經來也吃

他性侵少女遭家長「誘上門」暴打

他性侵少女遭家長「誘上門」暴打

中國真能承擔制裁台灣的風險？

中國真能承擔制裁台灣的風險？

關鍵字：

天花板屋頂陌生人Monica Green澳洲昆士蘭紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面