生病提早回家發現「空調是開的」　女屋主嚇壞：陌生人住天花板上

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名女子某天突然提早回家，被家裡凌亂景象嚇壞，以為遭小偷的她立即報警，意外發現有陌生人一直偷偷住在她家天花板上，而且時間已經長達好幾個禮拜，讓她覺得發生在自己身上的事根本就是恐怖電影情節。

居住在洛坎普頓市(Rockhampton)的女子格林(Monica Green)，雖然最近發現家裡好像有點奇怪，但是監視器故障，又想說可能是小孩沒把東西放好，就沒想太多，直到18日因為生病看醫生提早回家，一進門發現電視和空調是開的，後門也被打開，廚房還有煮到一半的雞塊，讓她立刻報警。

警方在家中搜索時，發現通往天花板的小門沒有關好，顯示曾有人住在裡面。格林表示，「我感覺私人空間遭到侵犯，這讓我震驚、恐懼又害怕」，而且家中還有一塊白板記錄著大家行程，讓他們現在每天都十分擔心，不知道陌生人何時又會跑進來。

格林懷疑，陌生人可能曾偷走她的鑰匙，才有機會跑到家中，事發後已經立即換鎖，「不知道這個人到底在我家想做什麼，他們想偷走我的孩子嗎，還是要在晚上謀殺我們，這些疑問每天都浮現在我腦海中」。警方目前已在調查本案。

▼女報警發現，有人竟然住在她家天花板上。（圖／示意圖／達志影像）





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