男腿痛爆求醫…慘被認定裝病趕走「跪爬出院」！　震撼畫面曝

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

加拿大40多歲男子龐托因腿部劇烈疼痛前往醫院急診室，但在做了幾項檢查後，院方認定他是因心理因素裝病，隨即被下令離開，最終他只能痛到爬出院外，護士還站在一旁「鼓勵」，且並未伸出援手，讓他既氣憤又無助。如今監視器畫面曝光，令人傻眼。

綜合CBS、紐約郵報等外媒報導，事發於2018年4月18日，患有躁鬱症的龐托（David Pontone）因腿部疼痛就醫時，告知醫院工作人員有服用躁鬱症藥物，但病情在過去7年之間相當穩定。

豈料，在龐托照完MRI之後，就被醫生轉介給一名24小時待命的精神科醫師，認定主要症狀為「焦慮」（anxiety），忽略腿部疼痛的問題。緊接著，在MRI結果無異常後，精神科醫師直接讓他離開醫院。

▲在MRI結果無異常後，精神科醫師直接讓龐托離開醫院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

依據監視器畫面，當時龐托先是忍著無法正常行走的痛楚，拄著拐杖緩緩移動腳步，最終跌倒在地，即便抓住扶手也無法再度站起，只能趴在地板上，靠著手腳爬出醫院，且當時還有一名護士在他身邊。

外傳護士當時說，「你是個大男孩了，很強壯，加油，站起來！」最終他花了20分鐘才出醫院，一名保全扶著他搭計程車離開。

「他們以為我是裝的，就因為我有躁鬱症」，龐托憶起當年提到，他當時真的是既氣憤又無助，「那天所歷經的一切，我真的無法用言語來形容。」

“There are no words to describe what I went through that night.” 由 New York Post 發佈於 2021年1月21日 星期四

就在龐托前往另間醫院後，他被診斷出一種罕見神經疾病「格林─巴利症候群」（Guillain- Barre Syndrome），也就是人體免疫系統攻擊自主神經的疾病，病情可能迅速惡化並導致全身癱瘓甚至死亡。事後，他花約4個月接受高強度治療，覺得能再次行走是件相當幸運的事。

這場醫療糾紛耗時約2年才落幕，且院方一度不肯釋出事發當下的畫面。現已知當初護送龐托離開的護士被解職，該院發言人也發聲明致歉。

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