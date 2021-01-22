拜登入主白宮「撤掉川普最愛」！　神秘小紅按鈕消失了

▲美國總統拜登在橢圓辦公室簽署文件。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登上任後，白宮橢圓辦公室也出現些微變化，除了擺上一系列家庭合照及教宗方濟各的照片，也把前總統傑克森（Andrew Jackson）畫像換成富蘭克林。但眼尖的評論家21日發現，前總統川普鍾愛的可樂按鈕也已經不見。

紐約郵報報導，川普早在2017年上任之後，向美聯社等多家媒體記者秀出桌上的紅色小按鈕，只要按下去，白宮管家就會立刻把低卡可樂送進辦公室。當時川普甚至還說，「當我按下那個按鈕，每個人都會變得有點緊張。」

Here it is. Fits with FT description: "a little red button on a box that sits on his desk." (https://t.co/FCTTPUeVq0) pic.twitter.com/KaXg54ZSj5 — Eric Geller (@ericgeller) April 28, 2017

只不過，政治評論員鄧恩（Tom Newton Dunn）21日在推特分享多張拜登在橢圓辦公室的照片，可見桌上擺著2個電話、1個咖啡杯、1盒筆及有待簽署文件等，但已不見「總統拜登已經移除健怡可樂的按鈕。」

事實上，此一出現在木盒上的紅色小按鈕並非到了川普政府時期才出現。美聯社報導，此一按鈕已有數十年悠久歷史，在前總統歐巴馬在任期間也曾出現過，但應該還具有別種用途；至於為何拜登會在上任首日把按鈕拿掉，仍不得而知。

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