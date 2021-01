拜登入主白宮「撤掉川普最愛」！　神秘小紅按鈕消失了

▲美國總統拜登在橢圓辦公室簽署文件。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登上任後,白宮橢圓辦公室也出現些微變化,除了擺上一系列家庭合照及教宗方濟各的照片,也把前總統傑克森(Andrew Jackson)畫像換成富蘭克林。但眼尖的評論家21日發現,前總統川普鍾愛的可樂按鈕也已經不見。

紐約郵報報導,川普早在2017年上任之後,向美聯社等多家媒體記者秀出桌上的紅色小按鈕,只要按下去,白宮管家就會立刻把低卡可樂送進辦公室。當時川普甚至還說,「當我按下那個按鈕,每個人都會變得有點緊張。」

Here it is. Fits with FT description: "a little red button on a box that sits on his desk." (https://t.co/FCTTPUeVq0) pic.twitter.com/KaXg54ZSj5