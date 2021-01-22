5歲男童遭一槍斃命　兇手竟是「18個月大的表弟」！

▲1歲半嬰兒玩真槍，竟把表哥打死。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

美國密西根州日前發生一起槍擊案，死者為一名5歲男童，而兇手竟然是一名年僅18個月大的嬰兒，也是死者的表弟，震驚當地。據了解，這把手槍是5歲男童的父親所持有，而整起命案的發生源由則是因為家長疏忽，直接將手槍放在家裡，讓18個月大的嬰兒不慎誤殺表哥。

綜合外媒報導，嬰兒的父母在本月20日上午時將他交給27歲的叔叔照顧，希望能和叔叔的5歲兒子一起玩耍，但沒想到男子卻未將所持有的手槍收好，直接就放在嬰兒可拿到的地方，導致嬰兒不慎開槍射中5歲表哥的後頸而導致死亡。

▲警方雖然立即趕往現場，但男童已經失去呼吸心跳。（圖／翻攝自Facebook／Detroit Police Department）



當地警方表示，嬰兒和死者兩人為表親關係，且槍擊案發生時，受害男童的父親、祖母和1歲的妹妹都在家中，而警方在接獲通報後也立即趕往現場，不過男童卻在送醫過程中失去呼吸心跳。

警方也指出，由於嬰兒年紀太小，無法確定他到底有沒有意識自己殺人，不過可以確定的是，男童的父親有極大疏忽，因為明明是可以避免的事，但他卻將手槍放在孩童可觸及的地方，甚至沒有在一旁顧著，導致悲劇發生，「由於缺乏槍枝使用的安全性，我們失去了一個孩子，這就是為什麼我們一直強調槍鎖和槍盒的重要性。」