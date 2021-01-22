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日本疫苗一波三折！首批1萬劑輝瑞預計2月中到貨

▲▼輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

▲日本首批疫苗將於2月中送抵，共計1萬劑。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府消息人士21日透露，第一批輝瑞疫苗（Pfizer）將於2月中旬抵達日本，共計1萬劑，預計2月下旬便可開放第一階段接種。據悉，疫苗開放施打後，將會優先提供給醫療人員與高齡長者，一般民眾預計要等到5月才能接種。不過稍早疫苗擔當大臣河野太郎則表示，目前還沒有具體時程表。根據日本政府簽訂的契約，目前已分別確保可取得1.4億劑輝瑞疫苗、1.2億劑牛津疫苗以及5千劑莫德納疫苗。

根據《共同社》報導，日本政府內部人士透露，第一批的新冠疫苗即將於2月中旬送抵日本，共計1萬劑，為輝瑞疫苗。日本首相菅義偉此前曾經在參議院本會議中表示，預計能夠掌握3.1億劑的疫苗。目前日本已經與三間公司簽訂合約，厚生勞動省指出，輝瑞將提供1.4億劑、牛津疫苗1.2劑、莫德納疫苗5千劑。

日本政府原先預計將在2月下旬開放施打，第一波將會優先針對1萬多名醫療從事人員，以測試疫苗安全性。3月中旬則會依序開放曾診治新冠患者的醫師與護理師接種。另外，有重症化風險的高齡長者與有慢性疾病的患者則是在4月底開放施打。一般民眾如果想要接種恐須等到5月。

對此，疫苗擔當大臣河野太郎22日卻在記者會上表示，「會等到確切開放接種的時間表出現後，再陸續通知。」疑似是因政府內部資訊尚未統一，詳細時程表仍未確定。

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