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菲空姐狂歡趴慘死！警長證實性侵竟遭撤職　「房內全是精液」

▲菲國正妹空姐跨年夜在飯店開趴，隔天陳屍浴缸，因下體有撕裂傷懷疑是遭性侵致死。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

記者張寧倢／編譯

菲律賓23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜在高級飯店開房狂歡，隔天卻陳屍浴缸，因下體流有精液與撕裂傷，家屬嚴重懷疑她是被隔壁房的11名「土豪哥」集體性虐致死，但驗屍報告卻將死因記錄為主動脈瘤破裂。最新報導指出，事發後致力朝性侵方向調查的警長戴波西塔（Colonel Harold Depositar）現已遭到革職。

▲飯店監視器曾拍到一名男子抱著23歲菲國空姐到另一個房間，畫面宛如「搬屍」。（圖／翻攝自YouTube／JaySpeak TV）

據BBC、《每日郵報》報導，達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的2209號房開趴後死亡，屍體有多處瘀青、割傷與挫傷，下體也殘留精液與撕裂傷，而驗屍報告卻少了對「下體撕裂傷」的敘述，並將死因記錄為主動脈瘤破裂，讓家屬控訴， 2207號房12名涉嫌性侵的富少利用權勢「吃案」。

▲▼23歲菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）被飯店人員用輪椅抬出。（圖／翻攝IG帳號xtinedacera、YouTube帳號JaySpeak TV）

▲達賽拉元旦上午被飯店人員用輪椅抬出。（圖／翻攝IG帳號xtinedacera、YouTube帳號JaySpeak TV）

報導指出，馬卡蒂（Makati）當地警長戴波西塔最初偵辦方向便是性侵與虐待造成達賽拉的死，在尚無任何相關的醫學報告出爐之際，戴波西塔就曾公開證實，死者只與其中3名男子熟識，其他人都是初次見面，且房間多處都驗出精液反應，因此認定為強姦殺人案。如今戴波西塔卻被以「辦案不力、偵辦方向錯誤」為由遭撤職，讓這樁死亡疑雲陷入更膠著的局面。

▲▼達賽拉第1次驗屍報告證實死因不是性侵，最初朝殺人案偵查的警長現已遭到革職。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

▲達賽拉第1次驗屍報告證實死因不是性侵，最初朝殺人案偵查的警長現已遭到革職。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

據報導，警方最早拘留了3名涉案富少，卻被檢察官以證據不足為由全數釋放，所有涉案人也供稱自己是男同性戀，不可能對達賽拉性侵。疑似「被省略細節」的驗屍報告出爐後，家屬控訴當局吃案，官員卻稱，驗屍前達賽拉的屍體已遭汙染，還做了防腐處理，難以取得有效證據，在成功採取尿液樣本後，目前正等待第2次的驗屍結果。
 

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