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上海再增6例本土確診！均位於黃浦區

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲上海再度傳出本土確診，病例位於黃埔蛋黃區。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海22日再通報6例本土新冠肺炎確診，確診者都位於黃浦區。另外，上海21日通報3例本土確診，與兩間醫院有關聯，目前兩間醫院已經實施閉環管理，暫停門診服務。

根據上海市衛健委通報，病例1常住黃浦區。1月20日下午，在單位的新冠病毒核酸例行檢測中，發現檢測結果為陽性，該病例即被隔離留觀。1月21日凌晨，經市疾控中心複核檢測結果為陽性。經專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例2為病例1的鄰居，常住黃浦區。1月20日下午在單位開展的新冠病毒核酸例行檢測中，發現檢測結果為陽性，該病例即被隔離留觀。1月21日凌晨，經市疾控中心複核檢測結果為陽性。經專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例3為病例1的朋友，常住黃浦區。1月21日凌晨，作為病例1的密接者，經市疾控中心排查新冠病毒核酸檢測陽性，該病例即被隔離留觀。經專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

病例4與病例2為親戚關係，常住黃浦區。作為病例2的密接者，經排查，新冠病毒核酸檢測陽性。經專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例5為病例3的工作酒店住客，經排查，新冠病毒核酸檢測陽性。經專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例6為病例3同事，工作地在黃浦區。作為病例3的密接者，經排查，新冠病毒核酸檢測陽性。經專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

上海市衛健委指出，目前，已追蹤到其在本市的密切接觸者74人，均已落實集中隔離觀察。對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。

此外，上海21日新增3起本土確診，與復旦大學附屬腫瘤醫院對醫院、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院有關聯，兩所醫院已經實施閉環管理，暫停門診服務。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這次疫情「出乎意料又在意料之中」，基於全國疫情的新形勢，上海出現本土病例不是偶然事件，但關鍵在於後續的處理是否可以及時控制住。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

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