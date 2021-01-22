痛失總統光環！多家銀行關閉川普帳戶　家族企業營收暴跌近40%

▲川普卸任後將面臨家族企業的經營不善與多家銀行的抵制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普卸任後，與夫人梅蘭妮亞乘坐空軍一號，飛往佛州的「海湖莊園」，然而，根據《華盛頓郵報》21日報導，佛州一家銀行關閉了川普的帳戶後表示，「今後與川普不再有存款關係。」此外，川普集團2020年也受到疫情嚴重打擊，整體營業額相比上個年度大幅下滑了將近4成。

▲美國前總統川普21日又遭到一家銀行關閉私人帳戶。（圖／達志影像／美聯社）

根據《國會山莊報》報導，川普卸任前發生之持者闖入國會的暴動事件後，陸續有機構或企業宣布將「切割」川普，一家總部設於佛州的聯合銀行（Banks United）宣布關閉川普的個人銀行帳戶，以2020年底披露的財務狀況為準，川普在聯合銀行中共有2個貨幣市場帳戶，金額在510萬至2,520萬美元不等，且這些只是被允許公開的資產範圍，並非實際數字。

報導提到，長期服務川普的印鑑銀行（Signature Bank）、德意志銀行（Deutsche Bank）上周關閉了川普帳戶，其中印鑑銀行更以強硬態度要求他主動請辭，連拒絕認證拜登勝選的議員也被列為拒絕往來戶，而曾放貸給川普超過3億美元的德意志銀行，據悉也因川普的負面新聞過多，正在尋求將貸款轉讓給他行。此外，佛州的專業銀行（Professional Bank）也宣布斷絕與川普和川普集團的往來。

▲川普家族企業受疫情嚴重影響，2020年營收表現大幅下滑。（圖／路透社）

報導指出，除了受到銀行抵制外，川普的家族企業「川普集團」（Trump Organization）受到疫情強烈打擊，2020年的營收銳減了38%，其中影響最嚴重的莫過於旅由空窗期造成的飯店業蕭條，位在白宮附近的川普國際飯店（Trump International Hotel）營業額就下滑了63%。

然而，川普集團最大的金雞母、位於邁阿密郊外的多羅高爾夫度假村（Doral）則2020年營收也下降了近43%，另外旗下的多數球場虧損都超過10%以上。唯一呈正成長的只有佛州私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago），其營收增長了13%。

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