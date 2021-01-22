同居8小鮮肉如後宮！55歲阿姨聯手小王虐殺25歲男友...死時剩30kg

▲小林久美子透過假名在交友軟體上勾搭年輕男性。（圖／取自免費圖庫Pexels、翻攝自交友軟體）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣2020年發生一起駭人聽聞的虐殺事件，56歲的女嫌小林久美子與另一名20歲少年因不滿同居的死者岡田達也無業待在家中，因此將其軟禁在家長達5個月，期間拒絕提供足夠的飲食，甚至還經常打罵，導致受害人最終於2019年10月慘死家中。據悉，身高174公分的岡田死亡時體重只剩30公斤，全身上下都是傷痕，死因則是腹部遭毆打而引發的敗血性休克。

根據《產經新聞》報導，56歲的小林久美子2018年10月起與當時25歲的死者岡田達也同居，岡田只要一領到薪水就會全部上繳給小林。然而2019年春天開始，岡田將工作辭掉，賦閒在家，小林久美子不滿收不到生活費，因此憤而與另一名20歲的少年聯手虐待岡田。不僅如此，她甚至還會一邊向岡田施暴，一邊打電話給岡田的哥哥勒索金錢。

據悉，56歲的小林長期以「福田」這個假名在交友軟體上狩獵，並謊稱自己只有30多歲，專門勾搭小鮮肉。此外，共犯的少年與小林也關係匪淺，他們一開始雖對外聲稱是「母子關係」，然而事實上，少年根本就是小林久美子的小男友。死者在交友軟體上與她結識後，便開始三人的同居生活，怎知最後卻因金錢問題，慘死兩人手下。

警方發現，小林與少年長期對死者施暴，並不給予食物，導致對方營養不良，身高174公分的岡田死亡時只剩30公斤。不僅如此，警方還發現他全身上下都是被毆打的傷痕，死因則是腹部遭到毆打引發的敗血性休克。

另一方面，小林久美子在其他公寓也曾與多名男子同居，並曾經和其中的3名男子共謀，虐待另一名無業男子，導致對方身受重傷，至少要6個月才能痊癒。此外，她最多還曾一次與8名男子同居。

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