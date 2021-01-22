拜登嚴令防疫！入境美國須附陰性證明　陸海空運輸「全得戴口罩」

記者張寧倢／編譯

美國新任總統拜登21日簽署行政命令，要求入境旅客檢附新冠肺炎陰性證明，且在抵美後必須進行自主隔離，另外，在機場、飛機、火車、輪船等交通運輸系統中都必須佩戴口罩。

▲拜登上任後在白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令，推翻川普決策。（圖／路透）

根據路透、《華盛頓郵報》報導，白宮於21日發布聲明，針對國際旅行新增規範，入境者應出示「近期COVID-19陰性證明」並遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）的防疫指南，包含抵美後實施建議的「自主檢疫或隔離」。此外，2月21日前，美加、美墨邊境的非必要旅行都將暫停。

另外，為挽救生命與所有美國人的安全，依CDC建議，要求政府局處採取法律行動，確保機場、商用飛機、火車、公共海事船舶（含渡輪）、跨城巴士以及大眾運輸系統中的民眾都佩戴口罩，但允許特殊個案豁免。然而，聲明中並未言明詳細措施如何執行或相關罰則。

報導指出，繼CDC上周發布命令後，拜登政府從19日起恢復了對國際旅客的檢測要求，根據新規，所有2歲以上的入境者都須取得3天內的陰性報告。拜登表示，「殘酷事實是，要讓大多數美國人接種疫苗還需要幾個月的時間，下個月的死亡人數可能會超過50萬，所以在推動疫苗的同時，也將採取必要措施減緩病毒傳播。」

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