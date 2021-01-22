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川普彈劾案最快22日送參院…共和黨領袖急攔！　提議延至2月審理

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普卸任後，仍須面臨民主黨提出的彈劾案。外媒最新消息指出，眾議院最快可在當地時間22日將彈劾案將給參院；不過，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）提議將彈劾案延後至2月中旬，讓川普有時間可以進行準備。

消息指出，麥康諾21日也在電話會議中向共和黨人提到，他將向參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）提議，將彈劾案的審理延後2星期，讓川普有充分的時間和律師團進行準備。共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）表示，彈劾案審議可能會延後到2月中進行，因為眾院行動過於迅速，參院仍需要時間做全面準備。

根據《衛報》報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日表示，全世界都見證了川普煽動了國會動亂，就算川普卸任了也無法卸責，絕對會進行審議和投票，最快在22日就會將彈劾案送出；而動亂發生當天，參眾兩院的人都在現場，因此可省去證人複述當日情況，不會花太多的時間。

國會動亂發生後，眾院火速在13日通過彈劾案，議長裴洛西至今卻尚未將任何條款交付參院，啟動聽證會等後續程序。一些民主黨人認為，為了讓外界好好關注拜登新政策，避免分散注意力，應該延遲處理彈劾案。

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